黃玉芬將3戰彰化市長 藍營恐分裂

國民黨彰化縣前議員黃玉芬將第三度投入彰化市長選舉，藍營恐重蹈分裂局面，不利國民黨參選人陳文賓的選情，陳文賓強調會勤跑基層爭取選民支持，縣黨部主委蕭景田籲黃玉芬不要違紀參選；民進黨參選人黃柏瑜則樂觀其成。

黃玉芬從小跟隨父親黃傳顥捕虎頭蜂，被政壇稱為「女王蜂」。她原是無黨籍，當過一屆市民代表就直攻選上縣議員，二○一八年參選彰化市長失利，二○二二年改披國民黨戰袍再戰市長，仍因藍營分裂落敗。

黃傳顥說，彰化市最近兩屆開出的市長有效票約十二萬張，黃玉芬都接近四萬票、得票率超過三成，下屆如形成三腳督，評估黃柏瑜及陳文賓的實力並不如預期，以黃玉芬的形象、身段，仍有得拚，另他的長女黃玉如也評估投入縣議員選舉，可以互相拉抬。

國民黨已提名市代會主席陳文賓參選彰化市長，黃玉芬登記選就是違反黨紀，將被開除黨籍。國民黨彰化縣黨部主委蕭景田說，實際狀況還要再了解，「希望黃玉芬三思，不要違反黨紀」。

陳文賓與黃柏瑜形成藍綠對決，原被看好，但如果歸列泛藍的黃玉芬參選，藍營再度分裂，國民黨恐怕很難收復連丟四屆的江山。

陳文賓說，每個人都有參選權利，選民是看人不看黨，黃玉芬參選不見得只會影響他的票源，他會以平時的服務做基礎，持續勤跑基層，爭取選民支持。

民進黨參選人黃柏瑜對黃玉芬參選表示「樂觀其成」，但仍會按自己的選舉節奏，經營基層，力保彰化市的執政。

不過，政壇人士指出，黃玉芬在本屆市長失利後，逐漸淡出政壇，如今距登記前不到一個月，又表態三戰市長，是否能維持過去實力仍待觀察。