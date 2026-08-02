聽新聞
0:00 / 0:00

黃玉芬將3戰彰化市長 藍營恐分裂

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化報導

國民黨彰化縣前議員黃玉芬將第三度投入彰化市長選舉，藍營恐重蹈分裂局面，不利國民黨參選人陳文賓的選情，陳文賓強調會勤跑基層爭取選民支持，縣黨部主委蕭景田籲黃玉芬不要違紀參選；民進黨參選人黃柏瑜則樂觀其成。

2026九合一選舉

黃玉芬從小跟隨父親黃傳顥捕虎頭蜂，被政壇稱為「女王蜂」。她原是無黨籍，當過一屆市民代表就直攻選上縣議員，二○一八年參選彰化市長失利，二○二二年改披國民黨戰袍再戰市長，仍因藍營分裂落敗。

黃傳顥說，彰化市最近兩屆開出的市長有效票約十二萬張，黃玉芬都接近四萬票、得票率超過三成，下屆如形成三腳督，評估黃柏瑜及陳文賓的實力並不如預期，以黃玉芬的形象、身段，仍有得拚，另他的長女黃玉如也評估投入縣議員選舉，可以互相拉抬。

國民黨已提名市代會主席陳文賓參選彰化市長，黃玉芬登記選就是違反黨紀，將被開除黨籍。國民黨彰化縣黨部主委蕭景田說，實際狀況還要再了解，「希望黃玉芬三思，不要違反黨紀」。

陳文賓與黃柏瑜形成藍綠對決，原被看好，但如果歸列泛藍的黃玉芬參選，藍營再度分裂，國民黨恐怕很難收復連丟四屆的江山。

陳文賓說，每個人都有參選權利，選民是看人不看黨，黃玉芬參選不見得只會影響他的票源，他會以平時的服務做基礎，持續勤跑基層，爭取選民支持。

民進黨參選人黃柏瑜對黃玉芬參選表示「樂觀其成」，但仍會按自己的選舉節奏，經營基層，力保彰化市的執政。

不過，政壇人士指出，黃玉芬在本屆市長失利後，逐漸淡出政壇，如今距登記前不到一個月，又表態三戰市長，是否能維持過去實力仍待觀察。

2026九合一選舉 彰化 藍營

延伸閱讀

台南「南關線」議員增1席 5人衝連任、藍白拚破蛋

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

劉櫂豪宣布不選台東縣長 「將支持理念相近者」

劉櫂豪宣布不參選台東縣長 吳秀華、陳瑩同表尊重

相關新聞

選情緊繃 新北市長激戰 藍綠大咖盡出

新北市長選戰激烈，大咖牌加持不斷，國民黨市長參選人李四川與新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安不斷合體，民進黨參選人蘇巧慧也公布前總統蔡英文加持祝福的競選影片。李強調，他最大的「咖」就是新北市民，蘇則說，未來會彙集各界人才。

兒虐話題不斷 台北市長選戰 藍綠攻防加溫

北市長選戰最近因兒虐案攻防不斷，民進黨參選人沈伯洋被指去上節目，缺席立法院社福及衛環委員會兒虐專案報告，沈伯洋指出，這是烏龍爆料，沒有在上節目，「我在口試」改成書面質詢，市府副發言人魏汶萱表示，網路直播不用「硬拗」，大家也都看到。

蔡易餘媒合10台交通車 何子凡拋質疑

嘉義縣政府昨天舉辦「115學年度國中小學校長佈達交接典禮」，嘉義縣議員何子凡今天剛宣布投入竹崎鄉長選舉，馬上在社群媒體上開砲，呼籲縣府應正視資源分配問題。民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘競選團隊執行長涂建軒回應，在爭取預算補助的同時，結合民間力量雙管齊下，是目前實質改善學校困境的最快途徑。

選情初探／台中北區4搶3 藍綠對決內部競合

台中市第九選區（北區）市議員應選三席，二○二六年選舉依照慣例，藍綠各提名兩人，形成四搶三局面。現任者包括國民黨的陳政顯、陳文政，以及民進黨的陳俞融；民進黨另提名時代力量前副秘書長簡嘉佑參戰，選情呈現藍綠對決、同時也有藍綠內部競合的態勢。

黃玉芬將3戰彰化市長 藍營恐分裂

國民黨彰化縣前議員黃玉芬將第三度投入彰化市長選舉，藍營恐重蹈分裂局面，不利國民黨參選人陳文賓的選情，陳文賓強調會勤跑基層爭取選民支持，縣黨部主委蕭景田籲黃玉芬不要違紀參選；民進黨參選人黃柏瑜則樂觀其成。

問鼎中市 藍綠競選團隊成軍 隔空開火

台中市長選戰升溫，國民黨參選人江啟臣、民進黨參選人何欣純昨不約而同公布競選團隊，江請來台中市長盧秀燕擔任競總主委，何找到海基會董事長蘇嘉全接下競選委員會總召，雙方隔空開火，盧酸綠營「手忙腳亂」，何陣營宣稱民調已拉近到個位數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。