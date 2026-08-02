問鼎中市 藍綠競選團隊成軍 隔空開火

台中市長選戰升溫，國民黨參選人江啟臣、民進黨參選人何欣純昨不約而同公布競選團隊，江請來台中市長盧秀燕擔任競總主委，何找到海基會董事長蘇嘉全接下競選委員會總召，雙方隔空開火，盧酸綠營「手忙腳亂」，何陣營宣稱民調已拉近到個位數。

江啟臣昨上午九時宣布競選團隊成軍，盧秀燕擔任競總主委、立委楊瓊瓔擔任首席副主委，立委顏寬恒、黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋、黃仁，以及藍營多名議員助陣，展現團結氣勢；江也宣布競選工作站成立，是未來推動市政創新、鏈結國際的旗艦引擎。

盧秀燕現場接過主委聘書，並將接力棒交給江啟臣，象徵交棒。盧表示，自己帶領市政八年，深知只有具備國際觀與行動力的江啟臣，才是接班的不二人選，如果選錯人，幸福台中就可能斷鏈。

何 民進黨台中市長參選人何欣純（左二）邀請海基會董事長蘇嘉全（右一）擔任競選委員會總召。記者陳敬丰／攝影

欣純上午十時半宣布成立競選委員會，並在市政辦公室舉行競選委員授證大會，由蘇嘉全擔任競選委員會總召、民進黨立院黨團總召蔡其昌擔任副召，農業部前部長陳吉仲、教育部次長張廖萬堅、衛福部次長林靜儀等人都是競選委員。

蘇嘉全強調，競選委員會是未來的選戰總部、最重要決策單位，以後何欣純點到誰要擔任什麼職務，絕對不能推辭；他這幾個月經常來台中，感受到何的感染力，一開始民調輸廿個百分點，但何欣純一路到街頭拜票、訴說理想與政見，剩不到四個月，有信心翻盤。

藍綠不約而同選在同一天公布競選團隊，對此江啟臣表示，可能是巧合，他們很早就選定日子。盧秀燕表示，江在政見、組織與各種競選工作一路領航，何欣純團隊「有點手忙腳亂」，只能不斷跟進，她予以尊重，歡迎跟進。

何欣純回應，不少政見是自己先提出，比如營養午餐免費，反而是江啟臣後來才說要推動。蔡其昌也指出，選舉就像龜兔賽跑，不到最後一天不知道結果，何的民調一開始落後江超過廿個百分點，後來縮小到十個百分點，現在進入個位數的階段。

時代力量、台灣基進、台灣綠黨與小民參政歐巴桑聯盟昨也舉辦中部募款餐會，盼台中、嘉義與雲林都能有人進入議會。