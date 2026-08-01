快訊

女子慘遭下藥性侵 竟是男友舅舅下的手…他上訴二審認罪改判9年

熊本強震最暖一幕！19歲青年兩度冒死鑽廢墟 瓦礫堆中救回2命

聽新聞
0:00 / 0:00

打造兒童友善城市 張志豪邀立委林楚茵、張雅琳組中央地方親子問政連線

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
打造兒童友善城市，民進黨新北市議員參選人張志豪今天邀請立委林楚茵、張雅琳共組中央地方親子問政連線。圖／張志豪服務處提供
打造兒童友善城市，民進黨新北市議員參選人張志豪今天邀請立委林楚茵、張雅琳共組中央地方親子問政連線。圖／張志豪服務處提供

民進黨新北市議員參選人張志豪今天在中和四號公園辦親子泡泡派對，為爭取95公分視角兒童權益，共同打造「兒童友善城市」，邀請立委林楚茵張雅琳組中央地方親子問政連線守護孩子。張志豪說，身為3個孩子的爸爸，會把孩子的遊憩品質與安全放在第一位。

2026九合一選舉

張志豪表示，感謝立委張雅琳支持力挺，2017年就曾和「特公盟」媽媽們在四號公園成功推動雙和地區第一座指標性的「共融性遊戲場」，並全力爭取「無障礙坡道溜滑梯」，讓孩子安心放電、享有平等的遊戲權。

張雅琳說，過去曾擔任特色公園聯盟理事長，2017年就與張志豪共同爭取四號公園「共融性遊戲場」，及錦和運動公園親子廁所，當初志豪是全台灣第一位喊出「兒童友善城市」的議員，他作為三寶爸，非常了解養育孩童所需要的教育、玩樂放電等切身需求，直到現在配合市長參選人蘇巧慧提出的「95公分兒童視角」政見，也與特公盟的理念相呼應。

她說，也感謝張志豪當年一起爭取兒童相關權益。她期待張這次可以順利當選，讓一些真正對兒少好的政策可以延續，也給爸爸媽媽一個更好的環境，讓孩子們可以健康平安的長大。

林楚茵說，這場親子活動讓她重溫日昔日學生時代與所有現場大朋友、小朋友一起團聚的時刻。孩子是大家的寶貝，是未來非常重要的力量，對孩子好，其實也是對自己好，讓孩子開心，也可以讓自己及國家愈來愈好，期許張志豪能重回到新北市議會，繼續守護孩子的未來。

打造兒童友善城市，民進黨新北市議員參選人張志豪今天邀請立委林楚茵、張雅琳共組中央地方親子問政連線。圖／張志豪服務處提供
打造兒童友善城市，民進黨新北市議員參選人張志豪今天邀請立委林楚茵、張雅琳共組中央地方親子問政連線。圖／張志豪服務處提供

打造兒童友善城市，民進黨新北市議員參選人張志豪今天邀請立委林楚茵、張雅琳共組中央地方親子問政連線。圖／張志豪服務處提供
打造兒童友善城市，民進黨新北市議員參選人張志豪今天邀請立委林楚茵、張雅琳共組中央地方親子問政連線。圖／張志豪服務處提供

2026九合一選舉 台北市選舉 民進黨 張志豪 林楚茵 張雅琳 親子

延伸閱讀

蘇巧慧邀奧運金牌林郁婷助陣 李四川喊打造大河之都

中職／聽損青年醫學生徐代明登新莊圓夢 與聽奧國手許樂共同開球

蘇巧慧出席三峽納涼祭 民眾嗨喊「一定凍蒜！」青農熱情要簽名

0到6歲健保全補助列優先法案卻遲未排審 藍委都喊應加速

相關新聞

打造兒童友善城市 張志豪邀立委林楚茵、張雅琳組中央地方親子問政連線

民進黨新北市議員參選人張志豪今天在中和四號公園辦親子泡泡派對，為爭取95公分視角兒童權益，共同打造「兒童友善城市」，邀請立委林楚茵、張雅琳組中央地方親子問政連線守護孩子。張志豪說，身為3個孩子的爸爸，會把孩子的遊憩品質與安全放在第一位。

中部最大免費超跑車展來了 江啟臣競總成軍攜楊瓊瓔笑稱：開跑車拜票

中部最大免費車展「賽車籃球X文藝嘉年華」今在台中登場，現場集結近200輛超跑、手工跑車等，吸引車迷一睹為快。國民黨台中市長參選人江啟臣競選團隊今成軍，江啟臣攜手競總副主委楊瓊瓔與會力挺汽車與展示活動鏈結在地產業，兩人還試乘一輛珍稀手工敞篷跑車，笑稱打算「開跑車拜票」，話題十足。

蘇巧慧出席三峽納涼祭 民眾嗨喊「一定凍蒜！」青農熱情要簽名

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席由三峽區農會舉辦「三峽納涼祭」，現場設有50多攤農特產品、美食攤位在三峽祖師廟周邊，蘇巧慧一到場便受現場許多民眾熱烈歡迎，眾人在現場自然形成一列隊伍等著要和蘇巧慧合照，有家長帶著小朋友要來找「水獺媽媽」拍照，更現場和蘇巧慧約定好明天要在鶯歌國小「水獺媽媽樂園」見面。

李四川出席三峽納涼祭推廣在地三寶 民眾熱情高喊「支持李四川」

新北市長參選人李四川今天出席「三峽納涼祭」活動，大力推廣三峽梨仔筍、碧螺春綠茶及純淨蜂蜜等農特產品，並高喊「通通都是全台第一名」許多民眾看到李四川到來爭相合照，更有鄉親熱情高喊「永遠支持」，展現李四川在基層的超高人氣。

賴瑞隆、柯志恩端原民政策 聚焦文化傳承及原鄉發展

8月1日是原住民族日，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆、國民黨高雄市長參選人柯志恩分別提出原民政策，聚焦文化傳承、原鄉建設、青...

黃心華、李四川編織「襄蟹道」 助毛蟹返翡翠水庫 再現300萬洄游盛況

新北市議員黃心華昨與水利專家游進裕博士共同舉辦「毛蟹洄游攀網編織工作坊」，邀請國民黨新北市長參選人李四川親自參與攀網編織，和數十位志工一同製作協助毛蟹越過碧潭堰的「襄蟹道」，透過實際行動守護新店溪河廊生態。黃心華表示，一張張攀網不只是手作作品，更是毛蟹返鄉的重要生命通道，希望透過更多民眾投入，讓新店溪重新找回昔日豐富的生態樣貌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。