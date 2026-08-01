打造兒童友善城市 張志豪邀立委林楚茵、張雅琳組中央地方親子問政連線

民進黨新北市議員參選人張志豪今天在中和四號公園辦親子泡泡派對，為爭取95公分視角兒童權益，共同打造「兒童友善城市」，邀請立委林楚茵、張雅琳組中央地方親子問政連線守護孩子。張志豪說，身為3個孩子的爸爸，會把孩子的遊憩品質與安全放在第一位。

張志豪表示，感謝立委張雅琳支持力挺，2017年就曾和「特公盟」媽媽們在四號公園成功推動雙和地區第一座指標性的「共融性遊戲場」，並全力爭取「無障礙坡道溜滑梯」，讓孩子安心放電、享有平等的遊戲權。

張雅琳說，過去曾擔任特色公園聯盟理事長，2017年就與張志豪共同爭取四號公園「共融性遊戲場」，及錦和運動公園親子廁所，當初志豪是全台灣第一位喊出「兒童友善城市」的議員，他作為三寶爸，非常了解養育孩童所需要的教育、玩樂放電等切身需求，直到現在配合市長參選人蘇巧慧提出的「95公分兒童視角」政見，也與特公盟的理念相呼應。

她說，也感謝張志豪當年一起爭取兒童相關權益。她期待張這次可以順利當選，讓一些真正對兒少好的政策可以延續，也給爸爸媽媽一個更好的環境，讓孩子們可以健康平安的長大。

林楚茵說，這場親子活動讓她重溫日昔日學生時代與所有現場大朋友、小朋友一起團聚的時刻。孩子是大家的寶貝，是未來非常重要的力量，對孩子好，其實也是對自己好，讓孩子開心，也可以讓自己及國家愈來愈好，期許張志豪能重回到新北市議會，繼續守護孩子的未來。

打造兒童友善城市，民進黨新北市議員參選人張志豪今天邀請立委林楚茵、張雅琳共組中央地方親子問政連線。圖／張志豪服務處提供