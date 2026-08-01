快訊

熊本強震最暖一幕！19歲青年兩度冒死鑽廢墟 瓦礫堆中救回2命

台北羽賽／周天成、男雙陳劉配止步4強 台將僅剩混雙爭冠

聽新聞
0:00 / 0:00

中部最大免費超跑車展來了 江啟臣競總成軍攜楊瓊瓔笑稱：開跑車拜票

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
江啟臣（右）與楊瓊瓔（左）試乘一輛珍稀手工敞篷跑車，並且笑稱打算「開跑車拜票」。記者趙容萱／攝影
江啟臣（右）與楊瓊瓔（左）試乘一輛珍稀手工敞篷跑車，並且笑稱打算「開跑車拜票」。記者趙容萱／攝影

中部最大免費車展「賽車籃球X文藝嘉年華」今在台中登場，現場集結近200輛超跑、手工跑車等，吸引車迷一睹為快。國民黨台中市長參選人江啟臣競選團隊今成軍，江啟臣攜手競總副主委楊瓊瓔與會力挺汽車與展示活動鏈結在地產業，兩人還試乘一輛珍稀手工敞篷跑車，笑稱打算「開跑車拜票」，話題十足。

2026九合一選舉

這場活動由台灣賽車競速競技協會主辦、台中市運動局指導，今天下午3時至晚間10時，在台中市西屯區中央球場舉行，現場集結近200輛超跑、漂移車、骨董車、美式肌肉車及改裝車等，並有超跑繞場、引擎聲浪展示、夜間燈光秀、三對三籃球賽，並邀請知名饒舌歌手Gamlber（春風師弟）等人帶來精彩演出，吸引逾5000人共襄盛舉。

主辦單位說，活動展示多款平時難得一見的珍稀車款，更有60輛美式肌肉車大型車隊集結，邀網紅暴甩宏等經驗豐富的車手與民眾近距離互動，盼更多民眾認識汽車工藝與賽車文化，推廣正確的汽車運動觀念。活動也結合公益，邀請台中市月園流浪動物照護協會設置公益義賣及募款攤位，支持流浪犬貓照護工作。

江啟臣說，賽車不只是競賽，更具備帶動地方汽車零件與精密機械產業鏈結的重要經濟意義。他支持在台中舉辦汽車運動與展示活動，並藉此讓在地汽車零件業供應鏈與世界接軌。

楊瓊瓔說，看到活動吸引許多人潮，不只產生非常多經濟產業鏈結，台中是一個宜居與國際城市，也能藉由相關運動產業活動，與世界接軌。

「賽車籃球X文藝嘉年華」今在台中登場，現場還開箱展示一輛珍稀手工敞篷跑車。記者趙容萱／攝影
「賽車籃球X文藝嘉年華」今在台中登場，現場還開箱展示一輛珍稀手工敞篷跑車。記者趙容萱／攝影

江啟臣 楊瓊瓔 2026九合一選舉 台中市選舉 跑車 拜票

延伸閱讀

「2026第十屆桃園盃全國三對三籃球賽」 結合珍珠海岸音樂季籃下開戰

萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華信義區盛大開展 5公尺巨型鋼彈立像震撼登場

李四川出席三峽納涼祭推廣在地三寶 民眾熱情高喊「支持李四川」

中職／聽損青年醫學生徐代明登新莊圓夢 與聽奧國手許樂共同開球

相關新聞

中部最大免費超跑車展來了 江啟臣競總成軍攜楊瓊瓔笑稱：開跑車拜票

中部最大免費車展「賽車籃球X文藝嘉年華」今在台中登場，現場集結近200輛超跑、手工跑車等，吸引車迷一睹為快。國民黨台中市長參選人江啟臣競選團隊今成軍，江啟臣攜手競總副主委楊瓊瓔與會力挺汽車與展示活動鏈結在地產業，兩人還試乘一輛珍稀手工敞篷跑車，笑稱打算「開跑車拜票」，話題十足。

蘇巧慧出席三峽納涼祭 民眾嗨喊「一定凍蒜！」青農熱情要簽名

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席由三峽區農會舉辦「三峽納涼祭」，現場設有50多攤農特產品、美食攤位在三峽祖師廟周邊，蘇巧慧一到場便受現場許多民眾熱烈歡迎，眾人在現場自然形成一列隊伍等著要和蘇巧慧合照，有家長帶著小朋友要來找「水獺媽媽」拍照，更現場和蘇巧慧約定好明天要在鶯歌國小「水獺媽媽樂園」見面。

李四川出席三峽納涼祭推廣在地三寶 民眾熱情高喊「支持李四川」

新北市長參選人李四川今天出席「三峽納涼祭」活動，大力推廣三峽梨仔筍、碧螺春綠茶及純淨蜂蜜等農特產品，並高喊「通通都是全台第一名」許多民眾看到李四川到來爭相合照，更有鄉親熱情高喊「永遠支持」，展現李四川在基層的超高人氣。

賴瑞隆、柯志恩端原民政策 聚焦文化傳承及原鄉發展

8月1日是原住民族日，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆、國民黨高雄市長參選人柯志恩分別提出原民政策，聚焦文化傳承、原鄉建設、青...

黃心華、李四川編織「襄蟹道」 助毛蟹返翡翠水庫 再現300萬洄游盛況

新北市議員黃心華昨與水利專家游進裕博士共同舉辦「毛蟹洄游攀網編織工作坊」，邀請國民黨新北市長參選人李四川親自參與攀網編織，和數十位志工一同製作協助毛蟹越過碧潭堰的「襄蟹道」，透過實際行動守護新店溪河廊生態。黃心華表示，一張張攀網不只是手作作品，更是毛蟹返鄉的重要生命通道，希望透過更多民眾投入，讓新店溪重新找回昔日豐富的生態樣貌。

賴瑞隆成立岡山里長後援會 拋岡山發展「三支箭」藍圖

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今天下午於岡山壽天宮活動中心舉行「岡山區里長後援會成立大會」，多名岡山區里長到場力挺，賴瑞隆針對地方發展提出「岡山三支箭」政見，宣示將承接「關鍵第四棒」，延續市長陳其邁的市政成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。