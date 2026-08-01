中部最大免費超跑車展來了 江啟臣競總成軍攜楊瓊瓔笑稱：開跑車拜票

中部最大免費車展「賽車籃球X文藝嘉年華」今在台中登場，現場集結近200輛超跑、手工跑車等，吸引車迷一睹為快。國民黨台中市長參選人江啟臣競選團隊今成軍，江啟臣攜手競總副主委楊瓊瓔與會力挺汽車與展示活動鏈結在地產業，兩人還試乘一輛珍稀手工敞篷跑車，笑稱打算「開跑車拜票」，話題十足。

這場活動由台灣賽車競速競技協會主辦、台中市運動局指導，今天下午3時至晚間10時，在台中市西屯區中央球場舉行，現場集結近200輛超跑、漂移車、骨董車、美式肌肉車及改裝車等，並有超跑繞場、引擎聲浪展示、夜間燈光秀、三對三籃球賽，並邀請知名饒舌歌手Gamlber（春風師弟）等人帶來精彩演出，吸引逾5000人共襄盛舉。

主辦單位說，活動展示多款平時難得一見的珍稀車款，更有60輛美式肌肉車大型車隊集結，邀網紅暴甩宏等經驗豐富的車手與民眾近距離互動，盼更多民眾認識汽車工藝與賽車文化，推廣正確的汽車運動觀念。活動也結合公益，邀請台中市月園流浪動物照護協會設置公益義賣及募款攤位，支持流浪犬貓照護工作。

江啟臣說，賽車不只是競賽，更具備帶動地方汽車零件與精密機械產業鏈結的重要經濟意義。他支持在台中舉辦汽車運動與展示活動，並藉此讓在地汽車零件業供應鏈與世界接軌。

楊瓊瓔說，看到活動吸引許多人潮，不只產生非常多經濟產業鏈結，台中是一個宜居與國際城市，也能藉由相關運動產業活動，與世界接軌。