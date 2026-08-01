蘇巧慧出席三峽納涼祭 民眾嗨喊「一定凍蒜！」青農熱情要簽名

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席由三峽區農會舉辦「三峽納涼祭」，現場設有50多攤農特產品、美食攤位在三峽祖師廟周邊，蘇巧慧一到場便受現場許多民眾熱烈歡迎，眾人在現場自然形成一列隊伍等著要和蘇巧慧合照，有家長帶著小朋友要來找「水獺媽媽」拍照，更現場和蘇巧慧約定好明天要在鶯歌國小「水獺媽媽樂園」見面。

許多民眾今天一看到蘇巧慧便高喊「一定凍蒜！」給予祝福，還有青農熱情索取蘇巧慧簽名，蘇巧慧來者不拒，展現高人氣和親和力。蘇巧慧特別感謝三峽農會理事長蘇俊龍，不只讓納涼祭一年比一年更盛大，三峽農會推出的「茶、筍、蜜」納涼三寶更是獲獎無數，獲得全國消費者的喜愛。她期盼未來可以結合農會的力量，和在地商圈串連，連結地方信仰與文化，讓新北每一區都發展出獨一無二的特色故事，打造新北的城市觀光品牌。

蘇巧慧表示，三峽的碧螺春、蜜香紅茶，以及綠竹筍、蜂蜜被稱作「三峽三寶」，在全國各項競賽獲獎無數，以綠竹筍為例，今年便奪得全國綠竹筍評鑑有機組及產銷履歷組冠軍、新北筍王爭霸戰冠軍等多項殊榮。蘇巧慧說，未來她也期盼結合新北各區農會的力量，活用農會既有的通路管道，不只加碼投資農會，更要協助行銷和建立品牌，「讓新北的好，被全台灣看到。」

蘇巧慧提到，不只要把新北的農特產品賣到全台各地，也希望把新北各區好玩、好買、好逛的景點特色讓更多人知道，因此她也提出「商圈補助政見」，將商圈補助從現行每年600萬元提高到1800萬元，「補助三倍、照顧加倍」，讓「三峽納涼祭」所在的「三峽老街商圈」，未來希望可以串連各區農會和商圈，把新北各區的特色更加推廣，吸引更多人來新北觀光，把新北的好物行銷出去。

新北市議員卓冠廷、廖宜琨、彭一書、林銘仁，新北市議員參選人高乃芸、吳昇翰皆共同出席活動。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席三峽納涼祭活動，支持民眾嗨喊「一定凍蒜！」青農也熱情要簽名。圖／蘇巧慧辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席三峽納涼祭活動，支持民眾嗨喊「一定凍蒜！」青農也熱情要簽名。圖／蘇巧慧辦公室提供