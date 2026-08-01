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李四川出席三峽納涼祭推廣在地三寶 民眾熱情高喊「支持李四川」

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
國民黨新北市參選人李四川今天出席三峽納涼祭推廣在地三寶，民眾熱情握手及索取簽名還高喊「支持李四川」。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市參選人李四川今天出席三峽納涼祭推廣在地三寶，民眾熱情握手及索取簽名還高喊「支持李四川」。記者王長鼎／攝影

新北市長參選人李四川今天出席「三峽納涼祭」活動，大力推廣三峽梨仔筍、碧螺春綠茶及純淨蜂蜜等農特產品，並高喊「通通都是全台第一名」許多民眾看到李四川到來爭相合照，更有鄉親熱情高喊「永遠支持」，展現李四川在基層的超高人氣。

2026九合一選舉

李四川今天出席活動前，先前往在地的福安宮、清水祖師廟及興隆宮參拜祈福，興隆宮李源水主委更熱情高喊「高票當選！」現場氣氛熱烈；新北市議員洪佳君、黃永昌、呂家愷、林金結、無黨團結聯盟總召蔡錦賢以及議員參選人呂鈞鴻、民眾黨議員參選人吳亞倫均到場相挺，展現跨黨派的凝聚力。

活動中，李四川與主辦單位三峽區農會理事長蘇俊龍同坐交流，互動相當熱絡，隨後走訪攤位時，許多攤商更熱情邀請李四川在自家的農特產品上簽名留念，許多鄉親也紛紛上前握手與合照，有民眾更驚喜直呼「是以前的副縣長耶！」合影時更熱情大喊「永遠支持！」展現李四川在基層的好人緣與紮實民意基礎。

李四川致詞時指出，三峽農會歷史悠久，農特產品質更是頂尖，三峽不僅擁有得天獨厚的河岸景觀與自然環境，新北市府近年也持續推動河岸環境改善與休閒空間營造，提供市民親近自然、運動休閒的優質場域。他強調，未來若當選市長，將持續推動在地環境優化，打造更多優質的親水、休閒與運動空間，持續提升市民生活品質。

提及觀光發展藍圖，李四川先前曾至三峽參訪以手工龍井茶聞名遐邇的黃文雄製茶廠，並在86歲國寶級製茶師黃文雄指導下，體驗龍井茶的傳統工藝。李四川表示，隨著捷運三鶯線通車帶來便利交通與觀光效益，未來將深度結合新北「職人精神」，全力推廣在地傳統產業與精湛技藝，讓更多人看見新北傳統產業的強大能量。

<a href='/search/tagging/2/國民黨' rel='國民黨' data-rel='/2/105073' class='tag'><strong>國民黨</strong></a>新北市參選人李四川今天出席三峽納涼祭推廣在地三寶，民眾熱情握手及索取簽名還高喊「支持李四川」。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市參選人李四川今天出席三峽納涼祭推廣在地三寶，民眾熱情握手及索取簽名還高喊「支持李四川」。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市參選人李四川今天出席三峽納涼祭推廣在地三寶，民眾熱情握手及索取簽名還高喊「支持李四川」。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市參選人李四川今天出席三峽納涼祭推廣在地三寶，民眾熱情握手及索取簽名還高喊「支持李四川」。記者王長鼎／攝影

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