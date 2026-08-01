賴瑞隆、柯志恩端原民政策 聚焦文化傳承及原鄉發展

8月1日是原住民族日，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆、國民黨高雄市長參選人柯志恩分別提出原民政策，聚焦文化傳承、原鄉建設、青年發展及都市原住民族照顧，爭取原民支持。

賴瑞隆今天提出6大原住民族政策方向，包括深化族語教育、守護文化根本、全面升級原鄉基礎建設、支持原青就業與創業、推動特色產業及人才培育、提升部落長者照顧與都市原民服務，以及串聯藝文場館及原鄉觀光，全力打造高雄成為亞洲南島人文交流重鎮。

賴瑞隆今天發布影片，分享日前與高雄市阿美族總頭目林信明、平地原住民市議員參選人巫振興，以及阿美族、排灣族族人共同製作傳統美食的過程。他與族人一同搗製阿美族傳統米食「杜侖」（Toron），並體驗製作排灣族傳統美食「吉拿富」（Cinavu），透過歌謠、美食及文化交流，向原住民族表達敬意。

賴瑞隆表示，原住民族日承載族人長年爭取正名、尊嚴與權利的歷程，每一步都得來不易；正名是重要里程碑，但權益守護沒有終點，未來必須持續傾聽族人聲音，將尊重與平等落實在每一天。

柯志恩今天則提出文化有根、產業有力、醫療有感、原鄉有路、族人有靠共5大原民政策面向。她表示，未來市府推動原住民族政策，不能只照顧三個原鄉，更要讓每個在高雄生活打拚族人，都應獲得同樣支持與照顧。

柯志恩主張，提高族語能力認證獎勵金，爭取完善國立原住民族博物館及文化空間，並升級原民品牌、推動原鄉觀光2.0及青年創業扶植，同時提升原鄉醫療量能、改善聯外道路及防災設施，設立整合式都市原住民族服務中心，整合就業、教育、住宅、社福及長照資源。

她也說，高雄設籍原住民族涵蓋全國17個法定原住民族，是全台原住民族最多元城市之一；未來將持續支持大武壠（Taivoan）、馬卡道（Makatao）等平埔族群身分認定工作，讓更多族群的歷史、文化與語言獲得應有尊重與傳承。