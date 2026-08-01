黃心華、李四川編織「襄蟹道」 助毛蟹返翡翠水庫 再現300萬洄游盛況

新北市議員黃心華昨與水利專家游進裕博士共同舉辦「毛蟹洄游攀網編織工作坊」，邀請國民黨新北市長參選人李四川親自參與攀網編織，和數十位志工一同製作協助毛蟹越過碧潭堰的「襄蟹道」，透過實際行動守護新店溪河廊生態。黃心華表示，一張張攀網不只是手作作品，更是毛蟹返鄉的重要生命通道，希望透過更多民眾投入，讓新店溪重新找回昔日豐富的生態樣貌。

黃心華說，毛蟹曾是新店溪流域常見的原生物種，也是在地許多長輩共同的生活記憶，過去每到洄游季節，溪流裡隨處可見毛蟹蹤跡。如今，隨著河川工程、水利設施及棲地環境改變，毛蟹數量逐年下降，甚至一度幾乎消失在大家的視野中。

他感歎，「爺爺那一代看得到的毛蟹，如今卻成了許多年輕世代從未見過的景象。」如今推動毛蟹復育，不只是恢復一個物種，更是在為下一代留下真實可見、觸手可及的河川生態教育。

黃心華指出，目前設置於碧潭堰的襄蟹道，利用麻布袋及攀網材質，協助毛蟹攀附越過人工堰體，持續完成洄游旅程。由於襄蟹道經常受到颱風及豪雨侵襲而損壞，因此必須定期修補與更新，每一片攀網、每一個麻布袋，都是志工親手編織完成，也是毛蟹順利返鄉的重要關鍵。

黃心華表示，近年復育成果相當令人振奮，2023年約協助3萬隻毛蟹成功洄游，2024年提升至15萬隻，今年截至目前更已突破20萬隻，顯示襄蟹道及民間保育力量已逐步發揮成效，大文山地區也有9所學校師生參與。

黃心華進一步表示，未來的目標不只是讓毛蟹順利越過碧潭堰，更希望能一路向上，重新跨越青潭堰，甚至回到翡翠水庫流域，逐步恢復過去每年數百萬隻毛蟹成功洄游的自然盛況。這不只是數量上的提升，更代表整體河川環境、水域連結與生態系統真正恢復健康。

新北市長參選人李四川則表示，新北市擁有淡水河、新店溪、大漢溪及基隆河四大河川，是全台少數擁有豐富水岸資源的城市。他說，河流不僅是城市重要資產，更承載著市民共同的生活記憶與文化。未來將延續侯友宜市長推動河川治理與水岸建設成果，朝「大河之都」願景持續邁進，兼顧防洪安全、生態保育與親水環境，讓河流成為城市最具代表性的名片，也讓毛蟹等原生物種持續回到新北的河川，打造生態與生活共好的永續城市。

新北市議員黃心華昨攜手國民黨新北市長參選人李四川共同編織攀網「襄蟹道」助毛蟹重返翡翠水庫，再現早年300隻萬洄游盛況。記者王長鼎／攝影

新北市議員黃心華昨攜手國民黨新北市長參選人李四川共同編織攀網「襄蟹道」助毛蟹重返翡翠水庫，再現早年300隻萬洄游盛況。圖／黃心華提供