快訊

盧秀燕卸任市長後秒備戰2028？鄭照新回「一句話」 全場秒懂了

清大校長高為元續任3天赴美遴選 林楚茵批渣男：鼓勵各校校長騎驢找馬？

黃心華、李四川編織「襄蟹道」 助毛蟹返翡翠水庫 再現300萬洄游盛況

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市議員黃心華昨攜手國民黨新北市長參選人李四川共同編織攀網「襄蟹道」助毛蟹重返翡翠水庫，再現早年300隻萬洄游盛況。圖／黃心華提供
新北市議員黃心華昨攜手國民黨新北市長參選人李四川共同編織攀網「襄蟹道」助毛蟹重返翡翠水庫，再現早年300隻萬洄游盛況。圖／黃心華提供

新北市議員黃心華昨與水利專家游進裕博士共同舉辦「毛蟹洄游攀網編織工作坊」，邀請國民黨新北市長參選人李四川親自參與攀網編織，和數十位志工一同製作協助毛蟹越過碧潭堰的「襄蟹道」，透過實際行動守護新店溪河廊生態。黃心華表示，一張張攀網不只是手作作品，更是毛蟹返鄉的重要生命通道，希望透過更多民眾投入，讓新店溪重新找回昔日豐富的生態樣貌。

2026九合一選舉

黃心華說，毛蟹曾是新店溪流域常見的原生物種，也是在地許多長輩共同的生活記憶，過去每到洄游季節，溪流裡隨處可見毛蟹蹤跡。如今，隨著河川工程、水利設施及棲地環境改變，毛蟹數量逐年下降，甚至一度幾乎消失在大家的視野中。

他感歎，「爺爺那一代看得到的毛蟹，如今卻成了許多年輕世代從未見過的景象。」如今推動毛蟹復育，不只是恢復一個物種，更是在為下一代留下真實可見、觸手可及的河川生態教育。

黃心華指出，目前設置於碧潭堰的襄蟹道，利用麻布袋及攀網材質，協助毛蟹攀附越過人工堰體，持續完成洄游旅程。由於襄蟹道經常受到颱風及豪雨侵襲而損壞，因此必須定期修補與更新，每一片攀網、每一個麻布袋，都是志工親手編織完成，也是毛蟹順利返鄉的重要關鍵。

黃心華表示，近年復育成果相當令人振奮，2023年約協助3萬隻毛蟹成功洄游，2024年提升至15萬隻，今年截至目前更已突破20萬隻，顯示襄蟹道及民間保育力量已逐步發揮成效，大文山地區也有9所學校師生參與。

黃心華進一步表示，未來的目標不只是讓毛蟹順利越過碧潭堰，更希望能一路向上，重新跨越青潭堰，甚至回到翡翠水庫流域，逐步恢復過去每年數百萬隻毛蟹成功洄游的自然盛況。這不只是數量上的提升，更代表整體河川環境、水域連結與生態系統真正恢復健康。

新北市長參選人李四川則表示，新北市擁有淡水河、新店溪、大漢溪及基隆河四大河川，是全台少數擁有豐富水岸資源的城市。他說，河流不僅是城市重要資產，更承載著市民共同的生活記憶與文化。未來將延續侯友宜市長推動河川治理與水岸建設成果，朝「大河之都」願景持續邁進，兼顧防洪安全、生態保育與親水環境，讓河流成為城市最具代表性的名片，也讓毛蟹等原生物種持續回到新北的河川，打造生態與生活共好的永續城市。

新北市議員黃心華昨攜手國民黨新北市長參選人李四川共同編織攀網「襄蟹道」助毛蟹重返翡翠水庫，再現早年300隻萬洄游盛況。記者王長鼎／攝影
新北市議員黃心華昨攜手國民黨新北市長參選人李四川共同編織攀網「襄蟹道」助毛蟹重返翡翠水庫，再現早年300隻萬洄游盛況。記者王長鼎／攝影

新北市議員黃心華昨攜手國民黨新北市長參選人李四川共同編織攀網「襄蟹道」助毛蟹重返翡翠水庫，再現早年300隻萬洄游盛況。圖／黃心華提供
新北市議員黃心華昨攜手國民黨新北市長參選人李四川共同編織攀網「襄蟹道」助毛蟹重返翡翠水庫，再現早年300隻萬洄游盛況。圖／黃心華提供

新北市議員黃心華昨攜手國民黨新北市長參選人李四川共同編織攀網「襄蟹道」助毛蟹重返翡翠水庫，再現早年300隻萬洄游盛況。記者王長鼎／攝影
新北市議員黃心華昨攜手國民黨新北市長參選人李四川共同編織攀網「襄蟹道」助毛蟹重返翡翠水庫，再現早年300隻萬洄游盛況。記者王長鼎／攝影

李四川 黃心華 翡翠水庫 2026九合一選舉 新北市選舉

延伸閱讀

蘇巧慧邀奧運金牌林郁婷助陣 李四川喊打造大河之都

汐止中正市場3億改建今上梁 侯友宜：拚年底完工啟用變現代化市場

裕隆集團「愛的里程大富翁」翻轉傳統公益 移動力化身社福團體後盾

好讀周報／還水於民！歐洲深耕水質淨化 城市游泳成新風潮

相關新聞

黃心華 李四川編織「襄蟹道」 助毛蟹返翡翠水庫 再現300萬洄游盛況

新北市議員黃心華昨與水利專家游進裕博士共同舉辦「毛蟹洄游攀網編織工作坊」，邀請國民黨新北市長參選人李四川親自參與攀網編織，和數十位志工一同製作協助毛蟹越過碧潭堰的「襄蟹道」，透過實際行動守護新店溪河廊生態。黃心華表示，一張張攀網不只是手作作品，更是毛蟹返鄉的重要生命通道，希望透過更多民眾投入，讓新店溪重新找回昔日豐富的生態樣貌。

賴瑞隆成立岡山里長後援會 拋岡山發展「三支箭」藍圖

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今天下午於岡山壽天宮活動中心舉行「岡山區里長後援會成立大會」，多名岡山區里長到場力挺，賴瑞隆針對地方發展提出「岡山三支箭」政見，宣示將承接「關鍵第四棒」，延續市長陳其邁的市政成果。

蘇競辦批李四川離開新北太久 才不知道蘇巧慧對三鶯線貢獻

針對李四川受訪聲稱不曉得蘇巧慧對捷運三鶯線有何貢獻。蘇巧慧競選辦公室指出，她在立委任內協助爭取納入中央前瞻基礎建設計畫、協調協助電纜地下化以利施工，媒體均曾報導，反諷李四川是否離開新北太久而缺乏資訊掌握。

商總理事長許舒博爆藍營提名內幕 質疑鄭麗文遭架空

國民黨雲林縣下屆斗六市長選舉提名風波持續延燒。縣黨部提名斗六市代會副主席黃尤美參選，國民黨縣議員賴淑娞則宣布以無黨籍身分參選到底。中華民國全國商業總會理事長許舒博今天陪同妻子賴淑娞舉行記者會，公開黨內協商過程，指控國民黨中央原承諾採全民調決定人選，最後卻未履行，直指副主席李乾龍、組發會主委李哲華未信守承諾，更質疑黨主席鄭麗文「已被架空」。

彰化縣長選舉…邱建富跟進陳素月出應援曲 魏平政提彰化鐵路高架主張

彰化縣長選情升溫，繼民進黨參選人陳素月發表「這是我們的彰化」競選歌曲後，無黨籍參選人邱建富今天花壇虎山巖舉辦健行活動時，也發表競選應援曲「彰化富」，唱出對彰化未來的期待，至於國民黨參選人魏平政仍在評估是否發表競選歌曲。

何欣純競選委員會成立 蘇嘉全任總召、蔡其昌當副召

民進黨台中市長參選人何欣純成立競選委員會，海基會董事長蘇嘉全擔任委員會總召，立法院黨團總召蔡其昌擔任副召集人，農業部前部長陳吉仲、衛福部次長林靜儀、教育部次長張廖萬堅等人擔任委員。何表示，剩下不到4個月，要團結再團結、拉票再拉票，力拚市長、議員全壘打。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。