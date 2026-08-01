黃心華、李四川編織「襄蟹道」 助毛蟹返翡翠水庫 再現300萬洄游盛況
新北市議員黃心華昨與水利專家游進裕博士共同舉辦「毛蟹洄游攀網編織工作坊」，邀請國民黨新北市長參選人李四川親自參與攀網編織，和數十位志工一同製作協助毛蟹越過碧潭堰的「襄蟹道」，透過實際行動守護新店溪河廊生態。黃心華表示，一張張攀網不只是手作作品，更是毛蟹返鄉的重要生命通道，希望透過更多民眾投入，讓新店溪重新找回昔日豐富的生態樣貌。
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黃心華說，毛蟹曾是新店溪流域常見的原生物種，也是在地許多長輩共同的生活記憶，過去每到洄游季節，溪流裡隨處可見毛蟹蹤跡。如今，隨著河川工程、水利設施及棲地環境改變，毛蟹數量逐年下降，甚至一度幾乎消失在大家的視野中。
他感歎，「爺爺那一代看得到的毛蟹，如今卻成了許多年輕世代從未見過的景象。」如今推動毛蟹復育，不只是恢復一個物種，更是在為下一代留下真實可見、觸手可及的河川生態教育。
黃心華指出，目前設置於碧潭堰的襄蟹道，利用麻布袋及攀網材質，協助毛蟹攀附越過人工堰體，持續完成洄游旅程。由於襄蟹道經常受到颱風及豪雨侵襲而損壞，因此必須定期修補與更新，每一片攀網、每一個麻布袋，都是志工親手編織完成，也是毛蟹順利返鄉的重要關鍵。
黃心華表示，近年復育成果相當令人振奮，2023年約協助3萬隻毛蟹成功洄游，2024年提升至15萬隻，今年截至目前更已突破20萬隻，顯示襄蟹道及民間保育力量已逐步發揮成效，大文山地區也有9所學校師生參與。
黃心華進一步表示，未來的目標不只是讓毛蟹順利越過碧潭堰，更希望能一路向上，重新跨越青潭堰，甚至回到翡翠水庫流域，逐步恢復過去每年數百萬隻毛蟹成功洄游的自然盛況。這不只是數量上的提升，更代表整體河川環境、水域連結與生態系統真正恢復健康。
新北市長參選人李四川則表示，新北市擁有淡水河、新店溪、大漢溪及基隆河四大河川，是全台少數擁有豐富水岸資源的城市。他說，河流不僅是城市重要資產，更承載著市民共同的生活記憶與文化。未來將延續侯友宜市長推動河川治理與水岸建設成果，朝「大河之都」願景持續邁進，兼顧防洪安全、生態保育與親水環境，讓河流成為城市最具代表性的名片，也讓毛蟹等原生物種持續回到新北的河川，打造生態與生活共好的永續城市。
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