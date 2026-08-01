賴瑞隆成立岡山里長後援會 拋岡山發展「三支箭」藍圖

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今天下午於岡山壽天宮活動中心舉行「岡山區里長後援會成立大會」，多名岡山區里長到場力挺，賴瑞隆針對地方發展提出「岡山三支箭」政見，宣示將承接「關鍵第四棒」，延續市長陳其邁的市政成果。

賴瑞隆受訪與致詞時指出，岡山不僅是螺絲、扣件及金屬加工重鎮，更是串聯橋頭科學園區、路竹科學園區及楠梓科技產業園區的重要節點，為了帶動北高雄整體轉型與再造，他正式提出「岡山三支箭」策略藍圖。

第一箭為交通升級，持續推動捷運岡山路竹延伸線，並延續捷運紫線整體規畫，串聯北高雄軌道交通路網；第二箭要產業升級，協助傳統產業高值化、邁入高階供應鏈，同時積極推動智慧農業發展；第三箭為宜居升級，串聯大鵬九村社會住宅、行政中心、交通及產業區域，並提升公園綠地與滯洪池等水利環境，加速將岡山打造為北高雄新都心。

賴瑞隆強調，未來將與在地立委及地方團隊攜手合作，持續爭取中央資源、加速北高雄建設，帶領高雄邁向下一個黃金十年。

立委邱志偉表示，高雄在謝長廷、陳菊與陳其邁歷任市長治理下脫胎換骨，北高雄治水、在地醫療資源及運動中心等建設已陸續完工，未來極需對市政熟稔、具備城市擘畫能力與高執行力的接棒人選。立委許智傑則指出，自己與邱志偉作為賴瑞隆的前輩，今天特地趕赴岡山站台，就是要展現中央地方大團結，全力支持賴瑞隆持續爭取更多資源建設大高雄。

岡山區里長主席蔡錫琛表示，現場有許多里長站出來相挺，代表基層對賴瑞隆的信任與期待，里長們將成為其最堅強的後盾。

賴瑞隆岡山區里長後援會成立大會，現場湧入不少支持者到場。記者巫鴻瑋／攝影