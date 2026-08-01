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蘇競辦批李四川離開新北太久 才不知道蘇巧慧對三鶯線貢獻

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
捷運三鶯線。聯合報系資料照
捷運三鶯線。聯合報系資料照

針對李四川受訪聲稱不曉得蘇巧慧對捷運三鶯線有何貢獻。蘇巧慧競選辦公室指出，她在立委任內協助爭取納入中央前瞻基礎建設計畫、協調協助電纜地下化以利施工，媒體均曾報導，反諷李四川是否離開新北太久而缺乏資訊掌握。

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蘇巧慧競辦發言人馬亨亨．夷將說，許多重大工程經費因為原物料上漲而面臨壓力，立委蘇巧慧和吳琪銘於2017年共同爭取將捷運三鶯線納入中央前瞻基礎建設計畫，讓三鶯線獲得上百億元的經費挹注，有效加速工程進度，這件事已經在媒體報導多年，許多三峽、鶯歌當地居民也都知道此事。

且在捷運施工過程中，蘇巧慧更多次協調電纜地下化，讓工程得以順利進行，這些都是可以在媒體上查到的事實。李四川的發言證明自己果然因為離開新北許久，對於新北重大建設的進度和歷程缺乏掌握。

馬亨亨．夷將指出，蘇巧慧一向強調重大建設是中央與地方共同努力的結果，同時也一直堅持正面陽光選舉，不攻擊對手。但李四川參選以來卻在言語上不時透露酸言酸語的形象，實在違背他自己設定的敦厚樸實人設，盼選戰能回歸政見討論，務實地造福新北市民。

蘇巧慧競辦發言人馬亨亨．夷將指出，蘇巧慧立委任內協助爭取捷運三鶯線納入中央前瞻基礎建設計畫、協調協助電纜地下化以利施工，媒體均曾報導，反諷李四川是否離開新北太久而缺乏資訊掌握。圖／蘇巧慧競辦提供
蘇巧慧競辦發言人馬亨亨．夷將指出，蘇巧慧立委任內協助爭取捷運三鶯線納入中央前瞻基礎建設計畫、協調協助電纜地下化以利施工，媒體均曾報導，反諷李四川是否離開新北太久而缺乏資訊掌握。圖／蘇巧慧競辦提供

蘇巧慧競選辦公室出示國發會2023年製作的圖卡，說明立委蘇巧慧協助爭取捷運三鶯線納入中央前瞻基礎建設計畫。圖／蘇巧慧競辦提供
蘇巧慧競選辦公室出示國發會2023年製作的圖卡，說明立委蘇巧慧協助爭取捷運三鶯線納入中央前瞻基礎建設計畫。圖／蘇巧慧競辦提供

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 李四川 三鶯線

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