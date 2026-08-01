商總理事長許舒博爆藍營提名內幕　質疑鄭麗文遭架空

國民黨雲林縣下屆斗六市長選舉提名風波持續延燒。縣黨部提名斗六市代會副主席黃尤美參選，國民黨縣議員賴淑娞則宣布以無黨籍身分參選到底。中華民國全國商業總會理事長許舒博今天陪同妻子賴淑娞舉行記者會，公開黨內協商過程，指控國民黨中央原承諾採全民調決定人選，最後卻未履行，直指副主席李乾龍、組發會主委李哲華未信守承諾，更質疑黨主席鄭麗文「已被架空」。

許舒博表示，自妻子賴淑娞宣布參選後，黨內對手攻擊沒有照黨內程序走，揚言要黨中央開除黨籍，甚至坊間還傳出賴淑娞是選好玩的，不是認真要選，這些謠言對賴淑娞不公平，他今公布黨內協商過程，希望撥亂反正，

他指出，今年1月8日曾在台北宴請前雲林縣長張榮味，席間張榮味主張斗六市長提名應避免黨內互打，建議由中央辦理全民調決定人選，他當場表示支持，並於當天下午前往中央黨部向李乾龍說明，李當場回應「沒有問題，由中央來做」。

他指出，張榮味返雲後，也與縣黨部主委簡明欽協調，希望採全民調方式辦理，但地方並未正式行文中央，導致中央始終未啟動全民調程序，之後李哲華南下雲林協調，原本應討論全民調方案，最後卻改支持地方黨部採黨員投票搭配民調的方式，與先前共識完全不同。

他說，4月23日曾赴中央黨部向黨主席鄭麗文反映，當時李乾龍、李哲華等人都在場。鄭麗文當場裁示，若全民調結果各方無法接受，可開放兩人都代表國民黨參選，並表示「一切事情她承擔」。

但黨中央最後仍未依全民調辦理，而是在7月13日發布提名公文，內容寫著「奉副主席兼秘書長核定」，卻未經中央常會核定，且公文前段寫「提名」、後段又提及「徵召」，程序前後矛盾。

許舒博說，依國民黨公職提名辦法，提名案應經中央常會通過，不應由副主席或秘書長逕行核定，中國國民黨從來沒有發過這樣的公文，他質疑黨主席鄭麗文已經被架空。

賴淑娞今同步提出斗六市政願景，表示本屆縣議員選舉後便開始規畫投入市長選戰，未來將推動「中央公園」等建設；許舒博則表示，將運用商總資源與企業人脈，協助斗六招商引資，帶動地方發展。

斗六市向來被視為藍營鐵票倉、從未由綠營執政，民進黨已提名前立委尹令瑛挑戰，如今再因藍營分裂，3女對決備受矚目。

國民黨雲林縣黨部主委簡明欽今不願再針對黨內提名多說，他表示，大家都是好朋友，話說多了對誰都不好，既然分裂已是事實，只能面對，大家各自發揮優勢競選，也呼籲黨員團結，支持黨內提名人選。

國民黨雲林縣下屆斗六市長選舉提名引發黨內風波，中華民國全國商業總會理事長許舒博（左）今陪同妻子、雲林縣議員賴淑娞（右）召開記者會，說明黨內協調過程。記者陳雅玲／攝影

中華民國全國商業總會理事長許舒博（左）今天陪同宣布參選斗六市長的妻子賴淑娞（右）召開記者會，公開黨內協商過程，強調要撥亂反正。記者陳雅玲／攝影