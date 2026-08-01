快訊

高雄又傳毒駕害命！ 闖紅燈撞飛62歲騎士「拖行350公尺」機車都起火

半世紀首次空拍機出動！幫基隆地標22.5米高巨型觀音像「洗澎澎」

可能再增強！白海豚下周五抵達沖繩附近 是否轉彎關鍵是它

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化縣長選舉…邱建富跟進陳素月出應援曲 魏平政提彰化鐵路高架主張

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導
國民黨彰化縣長參選人魏平政提出彰化市鐵路高架化計畫的三大主張，強調這是翻轉彰化的重要工程，應如期如質落地做好交通配套、車站TOD 開發導入托老托幼機能、堅守居住正義讓建設效益全民共享。記者劉明岩／攝影
國民黨彰化縣長參選人魏平政提出彰化市鐵路高架化計畫的三大主張，強調這是翻轉彰化的重要工程，應如期如質落地做好交通配套、車站TOD 開發導入托老托幼機能、堅守居住正義讓建設效益全民共享。記者劉明岩／攝影

彰化縣長選情升溫，繼民進黨參選人陳素月發表「這是我們的彰化」競選歌曲後，無黨籍參選人邱建富今天花壇虎山巖舉辦健行活動時，也發表競選應援曲「彰化富」，唱出對彰化未來的期待，至於國民黨參選人魏平政仍在評估是否發表競選歌曲。

2026九合一選舉

退出民進黨以無黨籍參選彰化縣長的邱建富，今天一大早在花壇虎山巖舉辦「彰化富健行」活動，吸引許多民眾扶老攜幼參與，大家一同健走、欣賞沿途風光，以實際行動展現對健康生活及幸福彰化的支持。

他並發表競選應援歌曲「彰化富」，由國、台語交錯創作，以台式搖滾曲風呈現，歌詞串聯彰化最具代表性的文化與風景，包括爌肉飯、肉圓、鹿港古城、八卦山大佛、扇形車庫、王功夕陽、田尾公路花園、葡萄與稻浪等地方特色，描繪彰化最真實的人情味與產業生命力。

邱建富表示，這首歌不是只是競選歌曲，更是一首屬於彰化人的歌曲，希望更多人都能跟著旋律一起唱，重新感受到彰化的美好與驕傲。

國民黨參選人魏平政提出彰化市鐵路高架化計畫的三大主張，強調這是翻轉彰化的重要工程，應如期如質落地做好交通配套、車站TOD 開發導入托老托幼機能、堅守居住正義讓建設效益全民共享，未來若擔任縣長，將全力配合台中捷運綠線南延，完善中彰生活圈，吸引更多人口移居，朝「打造台灣第七都」目標邁進。

民進黨參選人陳素月今天則由二林鎮長參選人吳聰明及縣議員洪騰明、洪子超陪同，先到仁和宮參拜媽祖，隨後進到二林市場，向攤販及民眾拜票。針對魏平政所提出鐵路高架化主張，陳素月強調身為立法院交通委員會的資深委員，從「彰化市鐵路高架化」399億元的核定推進、中捷綠線南延金馬站的政策對接，到台鐵舊宿舍群與周邊空間的活化，這些都是她一步一腳印、用實質政績為地方打下的建設基礎。

無黨籍彰化縣長參選人邱建富今天一大早在花壇虎山巖舉辦「彰化富健行」活動，並發表競選應援曲「彰化富」，唱出對彰化未來的期待。圖／邱建富提供
無黨籍彰化縣長參選人邱建富今天一大早在花壇虎山巖舉辦「彰化富健行」活動，並發表競選應援曲「彰化富」，唱出對彰化未來的期待。圖／邱建富提供

民進黨彰化縣長參選人陳素月今天早上前往二林市場拜票。圖／陳素月提供
民進黨彰化縣長參選人陳素月今天早上前往二林市場拜票。圖／陳素月提供

2026九合一選舉 邱建富 陳素月 魏平政 彰化縣選舉

延伸閱讀

遭指輔選魏平政力道不強 王惠美：謝謝關心

劉櫂豪宣布不參選台東縣長 吳秀華、陳瑩同表尊重

劉櫂豪宣布不參選縣長 陳瑩：為了台東都可站在同一方向

彰化28校校長異動11人退休 教育處長蔡金田卸任返暨大執教

相關新聞

彰化縣長選舉…邱建富跟進陳素月出應援曲 魏平政提彰化鐵路高架主張

彰化縣長選情升溫，繼民進黨參選人陳素月發表「這是我們的彰化」競選歌曲後，無黨籍參選人邱建富今天花壇虎山巖舉辦健行活動時，也發表競選應援曲「彰化富」，唱出對彰化未來的期待，至於國民黨參選人魏平政仍在評估是否發表競選歌曲。

食安焦慮…中台灣「安心餐桌」展售會 8縣市農產南投集結拚品牌

食安議題引發民眾對食品來源與品質的高度關注，南投縣政府串聯中台灣8縣市推出「2026中台灣農業行銷展售會」，將於8月22日至30日在草屯九九峰氦氣球樂園停車場登場，集結各地優質農特產品，從產銷履歷、有機驗證到特色農產一次呈現，打造兼具消費安心與休閒體驗的農業盛會。

交通罰鍰 中市4年收入逾百億

台中市從二○二二年至二○二五年，交通違規罰鍰進入市庫的金額約一一四點五億元，其中用於交通工程與安全改善措施的經費約五八點三億元，占罰鍰收入約五成。議員表示，做好交通安全工程才能從源頭減少事故，應將罰鍰全額投入；市府則回應，除交通安全工程外，尚有教育宣導等多元用途。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。