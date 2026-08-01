彰化縣長選舉…邱建富跟進陳素月出應援曲 魏平政提彰化鐵路高架主張

彰化縣長選情升溫，繼民進黨參選人陳素月發表「這是我們的彰化」競選歌曲後，無黨籍參選人邱建富今天花壇虎山巖舉辦健行活動時，也發表競選應援曲「彰化富」，唱出對彰化未來的期待，至於國民黨參選人魏平政仍在評估是否發表競選歌曲。

退出民進黨以無黨籍參選彰化縣長的邱建富，今天一大早在花壇虎山巖舉辦「彰化富健行」活動，吸引許多民眾扶老攜幼參與，大家一同健走、欣賞沿途風光，以實際行動展現對健康生活及幸福彰化的支持。

他並發表競選應援歌曲「彰化富」，由國、台語交錯創作，以台式搖滾曲風呈現，歌詞串聯彰化最具代表性的文化與風景，包括爌肉飯、肉圓、鹿港古城、八卦山大佛、扇形車庫、王功夕陽、田尾公路花園、葡萄與稻浪等地方特色，描繪彰化最真實的人情味與產業生命力。

邱建富表示，這首歌不是只是競選歌曲，更是一首屬於彰化人的歌曲，希望更多人都能跟著旋律一起唱，重新感受到彰化的美好與驕傲。

國民黨參選人魏平政提出彰化市鐵路高架化計畫的三大主張，強調這是翻轉彰化的重要工程，應如期如質落地做好交通配套、車站TOD 開發導入托老托幼機能、堅守居住正義讓建設效益全民共享，未來若擔任縣長，將全力配合台中捷運綠線南延，完善中彰生活圈，吸引更多人口移居，朝「打造台灣第七都」目標邁進。

民進黨參選人陳素月今天則由二林鎮長參選人吳聰明及縣議員洪騰明、洪子超陪同，先到仁和宮參拜媽祖，隨後進到二林市場，向攤販及民眾拜票。針對魏平政所提出鐵路高架化主張，陳素月強調身為立法院交通委員會的資深委員，從「彰化市鐵路高架化」399億元的核定推進、中捷綠線南延金馬站的政策對接，到台鐵舊宿舍群與周邊空間的活化，這些都是她一步一腳印、用實質政績為地方打下的建設基礎。

無黨籍彰化縣長參選人邱建富今天一大早在花壇虎山巖舉辦「彰化富健行」活動，並發表競選應援曲「彰化富」，唱出對彰化未來的期待。圖／邱建富提供