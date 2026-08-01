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何欣純競選委員會成立 蘇嘉全任總召、蔡其昌當副召

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
海基會董事長蘇嘉全（右一）擔任委員會總召，民進黨立院黨團總召蔡其昌（左一）擔任委員會副召。記者陳敬丰／攝影
海基會董事長蘇嘉全（右一）擔任委員會總召，民進黨立院黨團總召蔡其昌（左一）擔任委員會副召。記者陳敬丰／攝影

民進黨台中市長參選人何欣純成立競選委員會，海基會董事長蘇嘉全擔任委員會總召，立法院黨團總召蔡其昌擔任副召集人，農業部前部長陳吉仲、衛福部次長林靜儀、教育部次長張廖萬堅等人擔任委員。何表示，剩下不到4個月，要團結再團結、拉票再拉票，力拚市長、議員全壘打。

2026九合一選舉

何欣純競辦今天舉辦競選委員會委員授證儀式，蘇嘉全、蔡其昌、陳吉仲、張廖萬堅、林靜儀、市黨部主委許木桂、現任市議員與議員參選人齊聚一堂，與稍早國民黨台中市長參選人江啟臣成立工作站藍營大咖出席的場面遙相對壘。

何欣純表示，民主世代是一代接一代，蘇嘉全過去競選台中市長時的打拚、與基層的互動、深入山海屯城，最近也是出錢出力關心台中選情，非常感謝蘇擔任委員會總召；蔡其昌2022年也選過台中市長，他的勇敢承擔打下了良好基礎，相信這次大家一定會團結在一起。

何欣純指出，這段時間在黨部與各個議員協助下，競辦在每一個行政區舉辦「六心市政168」巡迴說明會，說明政見；台中是全國第二大城市，但這幾年發生很多問題，重大建設延宕，問題就是出在現任市長盧秀燕，只會「不做不錯、少做少錯」，讓台中甚至全國人民對台中是打上問號。

何欣純強調，民進黨所有黨公職要團結打拚，贏下這次選舉，讓前總統蔡英文到賴清德總統的許多政績可以一一落實，給台中人民更好的生活；11月28日投票，剩不到4個月，她相信只要團結一致、把好的政見分享出去，一定可以市長、議員全壘打。

蘇嘉全表示，競選委員會就是未來的選戰總部、競選的最重要決策單位，以後何欣純點到誰要擔任什麼職務，絕對不能推辭；他非常榮幸擔任召集人，這幾個月經常來台中，感受到何的感染力，一開始民調輸20幾個百分點，但何欣純一路到街頭拜票、訴說理想與政見，剩不到4個月，有信心翻轉選舉。

蔡其昌表示，這幾個月來，大家都看清楚立法院藍白作亂，總預算到現在還沒過，監察委員和NCC委員也要唱空城，忠誠的政黨應該不分執政在野為國家好，但國民黨和民眾黨呈現出來的卻是這樣的局面；民進黨一定要展現團結，全力以赴贏下這場選舉。

民進黨台中市長參選人何欣純成立競選委員會。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純成立競選委員會。記者陳敬丰／攝影

何欣純（前左五）強調，剩下不到4個月，要團結再團結、拉票再拉票，力拚市長、議員全壘打。記者陳敬丰／攝影
何欣純（前左五）強調，剩下不到4個月，要團結再團結、拉票再拉票，力拚市長、議員全壘打。記者陳敬丰／攝影

2026九合一選舉 何欣純 蘇嘉全 蔡其昌 台中市選舉

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