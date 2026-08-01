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李四川競辦批蘇巧慧搶割三鶯線政績 前人種樹巧慧乘涼

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川競辦發言人郭音蘭今批，蘇巧慧屢屢搶割捷運三鶯線政績，不斷將個人功勞凌駕在第一線團隊之上，種種行徑根本是「前人種樹，巧慧乘涼」。圖／李四川競辦提供
李四川競辦發言人郭音蘭今批，蘇巧慧屢屢搶割捷運三鶯線政績，不斷將個人功勞凌駕在第一線團隊之上，種種行徑根本是「前人種樹，巧慧乘涼」。圖／李四川競辦提供

捷運三鶯線通車帶動土城、三峽及鶯歌發展，除是地方殷切期盼的喜訊，更是選戰攻防焦點。李四川競選辦公室發言人郭音蘭今批蘇巧慧，蘇巧慧屢屢搶割捷運三鶯線政績，忽視市長侯友宜及第一線市府團隊多年付出，不斷將個人功勞凌駕在第一線團隊之上，還搶在新北市府之前宣布核准通車訊息，種種行徑根本是「前人種樹，巧慧乘涼」。

2026九合一選舉

郭音蘭指出，三鶯線建設擘劃時間軸非常清楚，早在103年即展開先期工程、104年核定綜合規劃報告，並於105年正式啟動主體工程，而蘇巧慧是105年才擔任立委 ，換言之，在關鍵的規劃推動期間，蘇巧慧根本還不是立委，而在後續十年工程期間，新北市府面臨經費不斷飆升，蘇巧慧父親蘇貞昌擔任行政院長任內卻又大砍軌道建設前瞻預算，蘇巧慧竟然選擇默不作聲。

郭音蘭表示，蘇巧慧一再「表面尊侯，實際割侯」，三鶯線核准營運當天，蘇巧慧搶先新北市府團隊及侯友宜市長宣布訊息，卻對規劃推動的朱立倫市長及接棒完工的侯友宜市長隻字未提，對外發言甚至頻頻將自己放在市府基層同仁的辛苦汗水之前，呼籲蘇巧慧應還給第一線默默付出的工程與市府人員應有的尊重與公道。

2026九合一選舉 三鶯線 李四川 蘇巧慧 新北市選舉

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