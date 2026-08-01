沈伯洋缺席兒虐專案報告去上節目是烏龍爆料？北市府酸「大家都看到」

民進黨台北市長參選人沈伯洋上午至中崙市場拜票受訪，針對被指去上節目，缺席立法院社福及衛環委員會7月30日安排兒虐專案報告，沈伯洋指出，這是烏龍爆料，沒有在上節目，「我在口試」。對此，台北市府副發言人魏汶萱表示，不用「硬拗」，大家也都看到。

立法院社福及衛環委員會7月30日兒虐專案報告，沈伯洋唱名3次未到。沈伯洋今回應，這是烏龍爆料，他那時登記後，做了書面質詢，因為他需要衛福部調資料，目前回報速度平均為何，也希望教育部能說明地方政府針對這類案件的處置SOP是什麼。

針對沈伯洋指兒虐專案報告以書面質詢，台北市長蔣萬安上午出席北市115學年度校長布達、宣誓及交接典禮受訪時，媒體提問沈伯洋改書面質詢是否合理？蔣萬安說，他不清楚其他人的安排跟想法，但是台北市政府對於不當對待或是虐童是零容忍，也絕不寬貸，也都一定是秉持著從嚴、從重、從速來處置。

魏汶萱則酸說，委員不用硬拗，事實就是7月30日他在衛環委員會時間，上網路直播節目，大家也都看到，他選擇上節目暢談選舉，而放棄在立院對兒少保護的質詢。

魏汶萱追問，沈委員向衛福部調資料，會拿到完整的資料嗎？請問中央為中聯毒油案召開的專家學者會議中，出席列席的人一共有哪些？專家學者的名字是什麼？包含中聯被收押的總經理在內，各自發言內容是什麼？你要得到資料嗎？