影／黃國昌、謝龍介台南助講：台南藍白合「不用懷疑、絕對不用懷疑」

民眾黨主席黃國昌、國民黨台南市長參選人謝龍介今天不約而同強調藍白在台南不僅合作無間、更以藍白同框精選看板、公車廣告、相互站台等具體行動合作，來彰顯台南是「藍白合示範區」。

謝龍介說，台南是最艱困選區，然而藍白合在台南加起來還有50%的支持，「再加0.1%的力量」、市長就當選了。50 %在大新營地區可以上「兩個半市議員」。黃國昌則說，對於藍白合在台南「不用懷疑、絕對不用懷疑」。

台南市第一選區民眾黨市議員參選人陳詩薇、民眾黨立委徐忠信今天舉行「聯合服務處啟用暨揭牌儀式」。活動以「改變繼續成真 期待與您相聚」為主軸，陳詩薇也說明參選理念，展現民眾黨深耕溪北、為地方服務的決心。

謝龍介、黃國昌都稱讚陳詩薇年輕、有活力，了解地方問題與基層需求。許忠信則提到台南溪北地區近年嚴重邊緣化、人口老化，以白河為例，現在的人口兩萬多、比日本人統治的時候五萬還少一半。

黃國昌表示，希望溪北鄉親能夠「一票投給國民黨蔡育輝、一票投給民眾黨的陳詩𧃸」。

黃國昌說，謝龍介出席陳詩𧃸、許忠信聯合服務處成立，就是藍白合最具體行動。他稱讚國民黨資深議員蔡育輝表現優異、有高度民意支持，未來與陳詩𧃸一老一少搭配，能對市政作最好的監督。

他說，民眾黨有決心在台南扎根、服務，未來不論在選戰、在台南市政議題、翻轉溪北推展，都還和未來的市長謝龍介緊密合作，打造台南新的氣象。

謝龍介則指出，第一選區原國民黨議員張世賢過世，國民黨市議員沒有提名、空出一席就是要禮讓民眾黨、展現藍白合作無間。藍白合作，在台南溪北第一選區會有超過兩席的民意支持。

黃國昌與謝龍介為民眾黨台南市議員參選人陳詩薇站台，強調藍白合「不用懷疑、絕對不用懷疑」。記者周宗禎／攝影

黃國昌與謝龍介為民眾黨台南市議員參選人陳詩薇站台，強調藍白合「不用懷疑、絕對不用懷疑」。記者周宗禎／攝影

黃國昌與謝龍介為民眾黨台南市議員參選人陳詩薇站台，強調藍白合「不用懷疑、絕對不用懷疑」。記者周宗禎／攝影

黃國昌與謝龍介為民眾黨台南市議員參選人陳詩薇站台，強調藍白合「不用懷疑、絕對不用懷疑」。記者周宗禎／攝影

黃國昌與謝龍介為民眾黨台南市議員參選人陳詩薇站台，強調藍白合「不用懷疑、絕對不用懷疑」。記者周宗禎／攝影

黃國昌與謝龍介為民眾黨台南市議員參選人陳詩薇站台，強調藍白合「不用懷疑、絕對不用懷疑」。記者周宗禎／攝影