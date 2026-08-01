蘇巧慧找「大咖」人物拍宣傳影片 李四川：我的最大咖是404萬市民

國民黨新北市長參選人李四川上午被媒體問到，民進黨對手蘇巧慧陸續找「大咖」人物拍宣傳影片，昨天發布奧運金牌林郁婷和前總統蔡英文。他笑說，我最大的「咖」就是新北市404萬市民，市民就是我的「大咖」，一定會全力以赴。

李四川上午到淡水參加自己與無黨籍市議員參選人呂鈞鴻的聯合競選總部成立大會，進場前接受媒體聯訪被問到如何看待蘇巧慧說自己跟新北市政府一起打拚10年，被鶯歌區的市議員呂家愷批評是假面人設。

李四川說呂家愷質疑她的，例如捷運三鶯線是在105年就開工，蘇巧慧同一年才擔任立法委員，「我不曉得她對三鶯線的貢獻在哪？因為所有的規畫、設計都在她當立委之前，所以呂家愷議員才會去質疑她」。

至於市長侯友宜密集安排活動幫他輔選，李四川表示感謝侯市長從他參選就一路給予很多協助，「我們兩個都是用做的，不對外說，我想一路以來他給我的支持，我一定會好好接下他這一棒，因為我們兩個是最好的戰友，我一定會讓新北市在他奠定的基礎之下往上精進」。

國民黨新北市長參選人李四川（左）上午到淡水，參加自己與無黨籍市議員參選人呂鈞鴻的聯合競選總部成立大會。記者林昭彰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川上午到淡水，參加自己與無黨籍市議員參選人呂鈞鴻的聯合競選總部成立大會。記者林昭彰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（左）上午到淡水，參加自己與無黨籍市議員參選人呂鈞鴻的聯合競選總部成立大會。記者林昭彰／攝影