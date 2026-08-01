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沈伯洋預告8月開始提政見 喊話蔣萬安回歸市政

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今前往台北市中崙市場掃街拜票。記者張文玠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今前往台北市中崙市場掃街拜票。記者張文玠／攝影

台北市長蔣萬安拋出倒閣說，媒體人唐湘龍稱蔣變成憤怒鳥，藍營也無動作。民進黨台北市長參選人沈伯洋今說，蔣萬安拋什麼議題是個人選擇，自己則專注讓北市變得更好，8月要開始提政見。

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沈伯洋上午到中崙市場掃街拜票，松信選區議員洪健益、張文潔、許淑華及議員參選人郭凡也同行。

沈伯洋回應蔣萬安喊倒閣一事，從之前廢監院到倒閣，蔣萬安一直在提中央議題來轉移焦點。自己現在關心的是預算有沒有浪費，例如最近議員們質詢商圈的振興、他今天在市場這邊，這些都是大家關心的問題；至於蔣提倒閣轉移焦點，民眾或黨內可能都不埋單，很明顯是大家都希望蔣能回歸市政。

沈伯洋昨晚到內湖737商圈，今上午緊接著中崙市場掃街，一整天行程也滿檔，是否擔心蔣萬安近期鎖定國政議題而轉移市政焦點？沈回應，蔣萬安拋什麼議題是個人選擇，他當然希望蔣能夠專注在台北市。

他直言，自己就是不斷地在每一個行政區跑，聆聽民眾聲音，今天活動也特別多，滿多都跟松信有關，上午來改建後的中崙市場，下午在信義有陀螺比賽、客家活動，還有內湖的脫口秀，他想多接近民眾，在交流時多收集大家意見。

沈伯洋指出，之後會針對每一區應該要做哪些市政改善、怎麼解決市民痛點，8月他要開始提政見，也強調有自己的步調，希望專注把台北市變得更好。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）今前往台北市中崙市場掃街拜票。記者張文玠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）今前往台北市中崙市場掃街拜票。記者張文玠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）今前往台北市中崙市場掃街拜票。記者張文玠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）今前往台北市中崙市場掃街拜票。記者張文玠／攝影

2026九合一選舉 沈伯洋 蔣萬安 台北市選舉

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