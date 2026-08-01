黃玉芬三度挑戰彰化市長？過往戰績拿下逾3.7萬票 藍營分裂陰影再現

國民黨彰化市長選情再掀波瀾，外傳國民黨籍前縣議員黃玉芬有意投入市長選舉，黨內人士指出，若國民黨無法完成整合，讓目前已獲提名的陳文賓與黃玉芬雙雙參選到底，恐重演藍營分裂局面。依過往選舉經驗，只要民進黨提名人黃柏瑜守住基本盤，彰化市這塊重要版圖很可能連續五屆由民進黨執政。

黃玉芬首度參選彰化市長是在2018年。當時民進黨由縣議員林世賢接棒參選，國民黨提名縣議員張東正，而曾具國民黨背景、後以無黨籍身分活動的黃玉芬也堅持參選，在基層吸納不少泛藍及中間選票，形成泛藍陣營分流。

最後林世賢以4萬3085票、僅319票差距險勝張東正的4萬2766票；黃玉芬則拿下3萬7006票，得票率約三成。泛藍陣營合計獲得近8萬票，卻因票源分散，讓民進黨在不到四成得票率下驚險勝出。

到了2022年，黃玉芬在選後加入國民黨，並與張東正在黨內初選再度交鋒，最終由黃玉芬勝出取得提名。張東正隨後宣布退出國民黨，並以無黨籍身分參選到底，藍營基層再度陷入分裂。黃玉芬在國民黨提名下拿下3萬9755票、得票率35.86%，但林世賢仍以47.78%的得票率順利連任。

事實上，國民黨在彰化市長選舉的分裂局面，最早可追溯至2009年。當時國民黨籍市長溫國銘任滿兩屆，其地方派系有意推派妻子溫吳麗卿接棒，引發黨內青壯派縣議員王敏光強烈反彈，批評是家族政治壟斷。

當時彰化縣黨部甚至在初選民調前夕突然宣布「暫停初選」，引爆王敏光陣營抬棺赴中央黨部抗議。最終國民黨採取不提名的「開放競選」策略，導致兩派在基層互控買票、刀刀見骨。藍營基本盤徹底撕裂下，民進黨提名的邱建富漁翁得利，成功攻下彰化市，首度重創藍營疆土。

民進黨提名縣議員黃柏瑜參選彰化市長。圖／黃柏瑜提供