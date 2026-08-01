快訊

MLB／大谷翔平重返先發敲超前2分砲！擊球初速180公里怪力轟

黃崇仁辭世！華視當家花旦于珊當年息影下嫁… 40年寵妻成佳話

8批致癌苦茶油全來自「源春製油廠」！ 原料來源不明…食藥署報請檢警偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

黃玉芬三度挑戰彰化市長？過往戰績拿下逾3.7萬票 藍營分裂陰影再現

聯合報／ 記者林敬家劉明岩／彰化即時報導
有「女王蜂」之稱的前縣議員黃玉芬，外傳有意願再戰下屆彰化市長，恐怕影響國民黨選情。聯合報系資料照
有「女王蜂」之稱的前縣議員黃玉芬，外傳有意願再戰下屆彰化市長，恐怕影響國民黨選情。聯合報系資料照

國民黨彰化市長選情再掀波瀾，外傳國民黨籍前縣議員黃玉芬有意投入市長選舉，黨內人士指出，若國民黨無法完成整合，讓目前已獲提名的陳文賓與黃玉芬雙雙參選到底，恐重演藍營分裂局面。依過往選舉經驗，只要民進黨提名人黃柏瑜守住基本盤，彰化市這塊重要版圖很可能連續五屆由民進黨執政。

2026九合一選舉

黃玉芬首度參選彰化市長是在2018年。當時民進黨由縣議員林世賢接棒參選，國民黨提名縣議員張東正，而曾具國民黨背景、後以無黨籍身分活動的黃玉芬也堅持參選，在基層吸納不少泛藍及中間選票，形成泛藍陣營分流。

最後林世賢以4萬3085票、僅319票差距險勝張東正的4萬2766票；黃玉芬則拿下3萬7006票，得票率約三成。泛藍陣營合計獲得近8萬票，卻因票源分散，讓民進黨在不到四成得票率下驚險勝出。

到了2022年，黃玉芬在選後加入國民黨，並與張東正在黨內初選再度交鋒，最終由黃玉芬勝出取得提名。張東正隨後宣布退出國民黨，並以無黨籍身分參選到底，藍營基層再度陷入分裂。黃玉芬在國民黨提名下拿下3萬9755票、得票率35.86%，但林世賢仍以47.78%的得票率順利連任。

事實上，國民黨在彰化市長選舉的分裂局面，最早可追溯至2009年。當時國民黨籍市長溫國銘任滿兩屆，其地方派系有意推派妻子溫吳麗卿接棒，引發黨內青壯派縣議員王敏光強烈反彈，批評是家族政治壟斷。

當時彰化縣黨部甚至在初選民調前夕突然宣布「暫停初選」，引爆王敏光陣營抬棺赴中央黨部抗議。最終國民黨採取不提名的「開放競選」策略，導致兩派在基層互控買票、刀刀見骨。藍營基本盤徹底撕裂下，民進黨提名的邱建富漁翁得利，成功攻下彰化市，首度重創藍營疆土。

民進黨提名縣議員黃柏瑜參選彰化市長。圖／黃柏瑜提供
民進黨提名縣議員黃柏瑜參選彰化市長。圖／黃柏瑜提供

國民黨提名彰化市民代表會主席陳文彬參選彰化市長選舉。圖／取自陳文賓臉書
國民黨提名彰化市民代表會主席陳文彬參選彰化市長選舉。圖／取自陳文賓臉書

2026九合一選舉 黃玉芬 彰化縣選舉 黃柏瑜 陳文賓

延伸閱讀

女王蜂又嗡嗡嗡…黃玉芬將3逐彰化市長 藍分裂形成三腳督

台南「南關線」議員增1席 5人衝連任、藍白拚破蛋

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

遭指輔選魏平政力道不強 王惠美：謝謝關心

相關新聞

批賴政府「當門神、餵毒蘋果」盧秀燕拋：2026全民倒閣、2028全民倒賴

台中市長盧秀燕今接任國民黨台中市長參選人江啟臣競總主委。盧秀燕表示，大罷免後，人民從憤怒，變成莫可奈何。昨天有藍委爆中聯油總座與中央高官討論20%以下的致癌油不用下架，「距離抓到門神只差一步」 ，賴政府還要給人民吃毒蘋果、爛馬鈴薯，她呼籲，今年底大選請選民投下於賴政府不信任的一票，「2026全民倒閣、2028 全民倒賴」。

遭藍議員批「令人反感的假面人設」 蘇巧慧：我競選就是正面、陽光

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨與新北市長侯友宜同台出席活動，遭藍營議員呂家愷批評為了選舉表面尊侯、實際割侯，是令人反感的假面人設。蘇巧慧今受訪表示，她的競選步調就是正面、陽光，讓大家看看誰是新時代最適合領導新北市的新市長，議員無須用這種情緒性語言，因新北市民最想要看到的是正向的選舉、陽光的選舉。

蘇巧慧找「大咖」人物拍宣傳影片 李四川：我的最大咖是404萬市民

國民黨新北市長參選人李四川上午被媒體問到，民進黨對手蘇巧慧陸續找「大咖」人物拍宣傳影片，昨天發布奧運金牌林郁婷和前總統蔡英文。他笑說，我最大的「咖」就是新北市404萬市民，市民就是我的「大咖」，一定會全力以赴。

沈伯洋預告8月開始提政見 喊話蔣萬安回歸市政

台北市長蔣萬安拋出倒閣說，媒體人唐湘龍稱蔣變成憤怒鳥，藍營也無動作。民進黨台北市長參選人沈伯洋今說，蔣萬安拋什麼議題是個人選擇，自己則專注讓北市變得更好，8月要開始提政見。

黃玉芬三度挑戰彰化市長？過往戰績拿下逾3.7萬票 藍營分裂陰影再現

國民黨彰化市長選情再掀波瀾，外傳國民黨籍前縣議員黃玉芬有意投入市長選舉，黨內人士指出，若國民黨無法完成整合，讓目前已獲提名的陳文賓與黃玉芬雙雙參選到底，恐重演藍營分裂局面。依過往選舉經驗，只要民進黨提名人黃柏瑜守住基本盤，彰化市這塊重要版圖很可能連續五屆由民進黨執政。

影／藍綠差1小時宣布競選團隊 盧秀燕酸綠營：手忙腳亂跟進

國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今宣布競選團隊正式成軍，由台中市長盧秀燕擔任競總主委；至於媒體詢問「民進黨台中市長參選人、立委何欣純也選擇在一小時後公布競選團隊」？江啟臣說，可能是巧合吧，早就選定今天了。盧秀燕說，對方的團隊有點手忙腳亂，不斷地跟進，我們尊重、歡迎跟進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。