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影／藍綠差1小時宣布競選團隊 盧秀燕酸綠營：手忙腳亂跟進

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右）今接任國民黨台中市長參選人江啟臣（左）競總主委。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（右）今接任國民黨台中市長參選人江啟臣（左）競總主委。記者趙容萱／攝影

國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今宣布競選團隊正式成軍，由台中市長盧秀燕擔任競總主委；至於媒體詢問「民進黨台中市長參選人、立委何欣純也選擇在一小時後公布競選團隊」？江啟臣說，可能是巧合吧，早就選定今天了。盧秀燕說，對方的團隊有點手忙腳亂，不斷地跟進，我們尊重、歡迎跟進。

2026九合一選舉

江啟臣今天上午9時宣布，啟動位於台中市台灣大道二段的「旗艦城市工作站：台中市政加速器」競選總部，並宣布競選團隊，由盧秀燕擔任競總主委，立委楊瓊瓔擔任首席副主委，區域立委顏寬恒、黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋、黃仁，以及台中市黨部主委蘇柏興、資深議員張瀞分、陳成添、陳政顯、李中等民代共同宣告競選團隊正式成軍，展現藍營大團結氣勢。

「歡迎跟進！」盧秀燕說，江啟臣在政見、組織，或各種競選工作上都一路領航。我們都知道對方的團隊有點手忙腳亂，不斷地跟進，那當然選舉是君子之爭，對方要跟進，我們也表示尊重。江啟臣也說，「歡迎」。

台中市長盧秀燕（中）今接任國民黨台中市長參選人江啟臣（左二）競總主委。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今接任國民黨台中市長參選人江啟臣（左二）競總主委。記者趙容萱／攝影

台中市長盧秀燕（左）象徵將市政交棒給江啟臣（右）。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（左）象徵將市政交棒給江啟臣（右）。記者趙容萱／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣競選團隊一字排開，展現大氣勢。記者趙容萱／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣競選團隊一字排開，展現大氣勢。記者趙容萱／攝影

2026九合一選舉 盧秀燕 何欣純 江啟臣 台中市選舉

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