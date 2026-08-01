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沈伯洋：蔣萬安告訴大家 深偽總統、三軍統帥聲音沒關係
國民黨新媒體部前主任韋淳祐使用AI合成賴清德總統聲音製作影片，遭刑事局調查，台北市長蔣萬安稱是他委託，台南市長黃偉哲昨播AI深偽音檔，北市府質疑民進黨雙標。綠營台北市長參選人沈伯洋今反批，怎可把「鼓勵」、「宣導」混為一談？
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沈伯洋上午到中崙市場掃街拜票，回應深偽影片一事。他直指，顯然北市府對「宣導」、「鼓勵深偽」兩件事情搞不清楚。蔣萬安直接說「肩膀給他靠」、「有事衝著他來」，明白告訴大家深偽總統、三軍統帥的聲音是沒關係。
他指出，黃偉哲昨天做的是宣導，告訴大家深偽很難辨認的，請大家注意。怎麼可以把「鼓勵」跟「宣導」混為一談？這是邏輯問題。
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