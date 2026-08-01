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女王蜂又嗡嗡嗡…黃玉芬將3逐彰化市長 藍分裂形成三腳督

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導
有「女王蜂」之稱的前縣議員黃玉芬，有意再戰下屆彰化市長，恐怕影響國民黨選情。聯合報系資料照
有「女王蜂」之稱的前縣議員黃玉芬，有意再戰下屆彰化市長，恐怕影響國民黨選情。聯合報系資料照

彰化市下屆市長選舉原預期藍綠對決，未料，連選兩次市長失利的國民黨籍前縣議員黃玉芬，擬脫黨捲土重來，形成三腳督局面，為選局投下變數。面對藍營分裂，民進黨參選人黃柏瑜表示「樂觀其成」，國民黨參選人陳文賓表示，他會以平時的服務為基礎，勤跑基層爭取選民支持。

2026九合一選舉

黃玉芬的父親黃傳顥以捕蜂聞名，她身濡目染，也會捕蜂，並常在選舉中征戰，政壇稱為「女王蜂」。原是無籍的黃玉芬當選一屆市民代代表後，就直攻選上縣議員，再參選立委卻失利，2018年投入彰化市長選舉形成三腳督，雖然落居第三仍得票

3萬7006，得票率達3成12，2022年改披國民黨戰袍再戰市長，卻因藍營分裂落敗，得票3萬9755，得票率3成58。

黃玉芬參與選舉向來由父親黃傳顥操盤，黃傳顥說，最近幾屆開出的有效選票在12萬張左右，黃玉芬在兩次市長選舉的得票有4萬率都超過3成，下屆面對三腳督的局面，評估黃柏瑜及陳文賓的實力並不如預期，以黃玉芬的好形象，身段低，仍有很大的勝算，因此黃玉芬將登記參選彰化市長。

黃傳顥還有「雙保險」策略，除二女兒黃玉芬選彰化市長，大女兒黃玉如則將登記參選縣議員。雖然，政壇評估姊妹同時選市長及縣議員向來一大忌諱，但黃傳顥不以為然，反而認為不會衝突，甚至還可以互相拉抬。

由於國民黨已提名市代會主席陳文賓參選彰化市長，黃玉芬如果再登記選彰化市長就是違反黨紀，將面臨被開除黨籍的處分。國民黨彰化縣黨部主委蕭景田說，縣黨部還要再了解實際狀況，「希望黃玉芬三思，不要有違反黨紀的情況發生。」

陳文賓與縣議員温芝樺爭取提名，好不容在初選民調勝出，與民進黨提名的黃柏瑜形成藍綠對決，原被看好。沒料到在距市長登記前，卻又殺出黃玉芬表態參選，地方認為，黃玉芬的屬性是泛藍，如今藍營分裂，恐將影響陳文賓的選情。

對於黃玉芬可能參選市長，陳文賓表示，每個人都有參選的權利，選民是看人不看黨，也不見得黃玉芬參選就會侵蝕他的票源，他會以平時的服務做基礎，持續勤跑基層，爭取選民的支持。

民進黨市長參選人黃柏瑜對於黃玉芬擬登記參選市長，表示「樂觀其成」，他還是會按自己的選舉節奏，經營基層，維持民進黨在彰化市的執政。

不過，地方政壇人士指出，黃玉芬在參選本屆市長失利後，即逐淡出政壇，如今在登記前不到一個月，又表態三戰市長，是否能維過過去兩屆市長選舉的實力，仍有待觀察。

民進黨提名的彰化市長參選人黃柏瑜，對於前縣議員黃玉芬擬參選彰化市長，表示樂觀其成。記者劉明岩／攝影
民進黨提名的彰化市長參選人黃柏瑜，對於前縣議員黃玉芬擬參選彰化市長，表示樂觀其成。記者劉明岩／攝影

國民黨提名彰化市代會主席陳文賓（中）參選彰化市長，前縣議員黃玉芬卻擬投入參選，形成藍營分裂的局面。聯合報系資料照
國民黨提名彰化市代會主席陳文賓（中）參選彰化市長，前縣議員黃玉芬卻擬投入參選，形成藍營分裂的局面。聯合報系資料照

2026九合一選舉 彰化縣選舉 黃玉芬 黃柏瑜 陳文賓

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