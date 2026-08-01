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江啟臣要領航台中…何欣純「很多政見已領先提出」蔡其昌曝民調差距

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
何欣純（中）認為，她很多政見如營養午餐等等，也是先提出後才被江啟臣跟進。記者陳敬丰／攝影
何欣純（中）認為，她很多政見如營養午餐等等，也是先提出後才被江啟臣跟進。記者陳敬丰／攝影

台中市長選戰進入全新階段，國民黨市長參選人、立法院副院長江啟臣今啟用工作站，民進黨參選人、立委何欣純則舉行競選委員授證大會。何欣純表示，她提出很多政見，都是後來江才跟進；民進黨立院黨團總召蔡其昌透露，何的民調已經追到剩個位數字。

2026九合一選舉

何欣純今天上午舉辦競選委員授證大會，會前受訪，被問及江陣營稱「鄭件、組織與競選工作一路領先、何手忙腳亂」，她表示，自己倒是覺得很多政見室領先提出，包含營養午餐免費等等，也是後來江才說要推動；只要是好的政策，對市民有利，都希望大家一起完成。

何欣純這次請到海基會董事長蘇嘉全擔任競選委員會召集人，她表示，蘇過去也曾競選過台中市長，一路以來在政界人脈廣泛，因此這次賴清德總統特別拜託蘇擔任召集人，希望團結一致，大家共同打贏11月28日的市長選舉，因為台中市是重中之重。

蔡其昌致詞時指出，選舉不到最後一天不知道結果，就像龜兔賽跑一樣，最後認真的人才會贏，從實際的數據來看，何欣純一開始落後江啟臣20幾個百分點，後來縮小到10幾個百分店，現在已經進入個位數的階段；選舉團結就會贏，不團結絕對不會贏，今天成立競選委員會，就是要給何大力加持。

蘇嘉全也回憶，他過去與台中市前市長胡志強競選時，一開始民調輸26%，直到選前3個月，民調還落後14%，但隨著大家團結，不斷把政見告訴市民，民調慢慢打拉近，最後10天不能公布民調時，民調已經打平啦；當年因為槍擊案，很遺憾最後他輸了1%多，這次一定要堅持到最後，支持何欣純努力衝刺。

蘇嘉全擔任何欣純競選委員會總召。記者陳敬丰／攝影
蘇嘉全擔任何欣純競選委員會總召。記者陳敬丰／攝影

蔡其昌指出，何欣純的民調已經和江啟臣拉近到個位數階段。記者陳敬丰／攝影
蔡其昌指出，何欣純的民調已經和江啟臣拉近到個位數階段。記者陳敬丰／攝影

民進黨台中市長參選人何欣純（前左四）今天成立競選委員會。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（前左四）今天成立競選委員會。記者陳敬丰／攝影

2026九合一選舉 江啟臣 何欣純 蔡其昌 台中市選舉

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