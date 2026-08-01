影／小英總統及林郁婷幫讚聲拍競選影片 蘇巧慧表達感謝

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨晚公布前總統蔡英文及金牌奧運選手林郁婷為她支持的競選影片，蘇巧慧今表示，她很感謝小英總統及林郁婷願意站出來為她祝福，未來她會凝聚各行業各領域的人才，她也希望作為新北市長，就是要打造更好的舞台，讓每個人各自發揮精彩。

蘇巧慧表示，她和林郁婷是認識很久的朋友，在不同場合都會互相加油，這次非常感謝林願意站出來為她說幾句話，也為她祝福，我們都各自期待未來在各自主場上贏得金牌。至於小英總統之前特別她幫的競選總部開箱，還堆滿補充的營養品、零食，未來小英總統還幫錄製「新時代、新市長」推薦語音，大家可期待會在哪支影片出現。

蘇巧慧說，這段時間各行各業好朋友都紛紛站出來為她說幾句話，和他們真正經歷過的故事、努力過的過程，在各族群朋友中，也感受到很真誠的溫暖，未來她也會凝聚各行業各領域的人才，新北市也需要各行各業的人，她會凝聚更多的人，一起為新北市這座城市努力，新時代就是需要有感染力有熱情的市長，才能帶動整個城市更快前進。