遭藍議員批「令人反感的假面人設」 蘇巧慧：我競選就是正面、陽光

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨與新北市長侯友宜同台出席活動，遭藍營議員呂家愷批評為了選舉表面尊侯、實際割侯，是令人反感的假面人設。蘇巧慧今受訪表示，她的競選步調就是正面、陽光，讓大家看看誰是新時代最適合領導新北市的新市長，議員無須用這種情緒性語言，因新北市民最想要看到的是正向的選舉、陽光的選舉。

蘇巧慧今早出席公益樂齡活動時，媒體詢問遭藍營議員批評假面人設，蘇巧慧回應，昨天她們受邀參加板橋地標馥華艾美酒店開幕，她與董事長一家人是認識非常久的老朋友，很開心很榮幸可參加這樣子的活動，板橋又有新地標。

蘇巧慧說，這十年來她和現在的新北市政府一起經歷過非常多的重大建設和活動，大家可看到從剛通車的三鶯線，及正在努力的金城交流道，還有市道105的改善，甚至是已完工的鶯歌鳳鳴滯洪池，每一件都歷歷在目，大家真的都是一起努力，她想未來中央、地方大家一起合作，加快速度，對地方的建設會更推進，也期待自己能夠做一個讓這個城市更進步的人。