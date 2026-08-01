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影／走訪基層聽民意 沈伯洋宣示8月陸續提出市政政見
民進黨台北市長參選人沈伯洋今前往台北市中崙市場進行掃街拜票行程。沈伯洋於會前受訪時指出，近期安排各項走訪與活動，核心目的都是為了深入基層、貼近民眾，並在與市民交流的過程中，廣泛收集各界的意見與需求。
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沈伯洋表示，團隊會針對台北市各行政區需要改善的市政問題與市民痛點進行研擬，預計自8月起就會開始陸續提出具體的市政政策。他強調團隊會堅持自己的選舉步調，專注於如何讓台北市變得更好。
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