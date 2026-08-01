台南「南關線」議員增1席 5人衝連任、藍白拚破蛋

台南市議員第十一選區原五席議員，因近年高鐵特定區開發等人口不斷成長，下屆將增一席，鼓舞各方投入布局。現任五人全拚連任，國民黨、民眾黨各推一人盼突破「零席次」，加上有綠色背景前議員捲土重來，形成至少八搶六局面。

第十一選區涵蓋仁德、歸仁、關廟、龍崎區，又稱「南關線」，現任為民進黨郭鴻儀、陳皇宇、鄭佳欣，無黨團結聯盟杜素吟，無黨籍吳禹寰，新人有藍營提翁語含、白營郭如芳、無黨籍許又仁。

民進黨提名郭鴻儀、陳皇宇、鄭佳欣拚連任，且南關線政治版圖偏綠，若能穩住政黨基本盤，黨內認為三席全上不會只是口號。

上屆以無黨籍當選的許又仁，本屆雖連任失利，但加入立委陳亭妃台南市長黨內初選團隊，決定再戰；七連霸杜素吟長期耕耘國民黨婦女社團，吳禹寰繼承父親前縣議長吳健保二空眷村與原有藍營人脈，兩人長期與國民黨互動良好，藍營向來禮讓不提名。

不過國民黨提名翁語含，盼打破「南關線沒議員」障礙，她曾任民進黨立委助理，也曾以無黨籍參選，去年立委謝龍介發起罷免綠委時她成領頭羊之一，恐影響杜、吳的票源。白營提名素人郭如芳，地方認為需靠政黨票外溢效應及年輕、中間選民支持突圍。