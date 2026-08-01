劉櫂豪宣布不選台東縣長 「將支持理念相近者」

前立委劉櫂豪昨晚在臉書宣布不投入下屆台東縣長選舉，結束外界近來對他是否參選的各種揣測。他也向一路期待他投入選戰的支持者致歉，表示無法在縣長選舉提供另一個選擇，但自己關心鄉土的初心不會改變。

劉表示，這段時間收到許多朋友分享對台東的情感與願景，也獲得不少鼓勵、支持與建議。廣泛聆聽各界意見並經審慎思考後，決定不參選縣長。

劉櫂豪過去兩年多來走訪台東各地，設立服務處傾聽地方聲音。決定不參選後，他表示，人生難免遭遇波折，但相信每次真誠踏出的步伐，都將累積成前進的力量。對於年底五合一選舉，他認為每個公職都攸關地方發展，將盡自己力量支持理念相近、實踐台東價值的候選人。國民黨台東縣長參選人吳秀華及民進黨縣長參選人陳瑩均表達尊重。