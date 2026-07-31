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坦言新竹縣選情待整合 鄭麗文：陳見賢初選受傷最重

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。聯合報系資料照
國民黨主席鄭麗文。聯合報系資料照

國民黨主席鄭麗文今日接受專訪分析新竹選情時坦言，因初選裂痕，與民進黨新竹縣長參選人鄭朝方呈五五波，藍營方面仍需時間整合副縣長陳見賢。此外，她說，高雄市因民眾期待翻轉，且民進黨籍參選人賴瑞隆存在瑕疵與內部角力，整體環境對國民黨有利。

2026九合一選舉

鄭麗文今日接受網路節目「政治一點明」專訪，分析地方選情。談及新竹縣長選舉，她說，新竹初選刀刀見骨，大家非常擔心整合問題，她當時第一時間就到新竹縣，感謝現任縣長楊文科跟議長等要角們，願意共體時艱，為大局著想。鄭麗文說，需要整合是事實，有傷痕也是事實，推動整合的過程還是順利的，但還沒有百分之百完成。當事人陳見賢受傷最重。

鄭麗文表示，民進黨把新竹縣當作為必定要贏的地方，說服鄭朝方不選竹北市長連任而選新竹縣長；目前選情五五波，對國民黨稍微有利一點，未來整合完成後，國民黨在新竹縣的贏面才會出現，現在是如履薄冰。

鄭麗文表示，陳見賢跟國民黨的關係很深，是老朋友，大家都不斷召喚他，可是他也有些不一樣的朋友往另外一個方向召喚他，加上他個人在初選過程當中所受的傷，還需要一點時間。

談到宜蘭縣長選舉，鄭麗文表示，縣長參選人吳宗憲的選情逐步穩定升溫；縣長先提名，之後陸續完成鄉鎮市長、議員、代表的提名，現在提名差不多完成，地方就會自然而然整合完成。

再來談到高雄市長選舉，鄭麗文說，參選人柯志恩說比4年前的選舉更加熱情，可以感覺到期待翻轉的聲音跟情緒，柯志恩愈戰愈勇，再來民進黨對手賴瑞雄在提名過程中有很多矛盾，且賴瑞隆並不是最得人望的，所以相較之下，整體環境對國民黨有利。

2026九合一選舉 新竹縣選舉 鄭麗文 陳見賢 鄭朝方

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