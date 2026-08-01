酒店開幕 選將同框…李四川 、蘇巧慧談市政願景

新北市長選戰白熱化，台北板橋馥華艾美酒店昨開幕典禮，市長侯友宜與國民黨參選人李四川一同進場，強調市政要一棒接一棒，李四川說，全力接棒侯友宜，繼續推動新北各項建設。民進黨參選人蘇巧慧也與兩人同框，她也表示，這十年來，與侯市長的新北市政府團隊，一起推動許多建設。

典禮期間，李四川與侯友宜並肩而坐，與馥華集團董事長陳金鐘等人彼此熱絡交談、談笑風生，蘇巧慧也出席，因座位隔著陳金鐘夫妻，雙方只有離場時握手簡單致意。

侯友宜前天參加新北市議會國民黨團餐敘，侯在會中連喊三次「四川當市長」，侯昨典禮致詞時重申，希望市政能夠一棒接一棒，讓建設持續發展下去等語，隨後侯搭著李的肩共同步出會場，並對李連喊「加油」，傳達市政接棒盼望。

李四川表示，近期提出的「南有巨蛋城，北有科學城」等城市藍圖構想，以及「大漢溪捷運縱貫線」、「淡北快線」等軌道建設，就是在侯市長的基礎上，進一步串聯區域發展、強化雙北交通。將秉持四十二年公務歷練，延續踏實做事的施政理念，全力接棒侯市長，繼續推動新北各項建設。

蘇巧慧強調，這十年來，與侯市長的新北市政府團隊一起推動許多新北市的建設；板橋就是新北市的都心，她未來的目標是要推動板橋醫療園區、泰板輕軌、浮洲都市計畫、國家兒童未來館，從醫療、教育、交通到休閒，方方面面都讓板橋更升級。