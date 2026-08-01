桃園選戰…張善政秀政績 黃世杰跑基層

二○二六地方選舉接近，國民黨桃園市黨部昨舉辦幹部訓練暨提名人介紹會，黨主席鄭麗文、桃園市長張善政與議長邱奕勝等人攜手高呼「凍蒜」，宣告選戰開打；民進黨方面，桃園市長參選人黃世杰近日勤走基層，也常和議員參選人合體，把握每次說明政見機會。

藍營昨天召集桃園各地幹部開會，分析今年選戰可能會遇到的狀況，說明如何因應及強化基層信心，而活動在鄭麗文等人現身時進入高潮，眾人高喊「善政領航、桃園起飛」等語。

鄭麗文致詞時表示，國民黨縮寫是ＫＭＴ，三個英文字母分別代表善良（ＫＩＮＤ）、正念（ＭＩＮＤＦＵＬＮＥＳＳ）和團結（ＴＥＡＭ），剛好就是「善政」，但還需要團隊跟團結，才能夠讓善良正派的力量繼續發揚光大。

回顧過去四年執政，張善政說「有個小小遺憾」。他認為，桃園是科技城市，很多科技業都想來桃園，而市政推動速度應該還可以更快，這需要所有議員支持，如果這次的議員夠全壘打，四年後桃園會變得更不一樣。

桃園市黨部主委蔡忠誠不諱言活動是選戰起手式，今年不走藍綠對決，而是推銷四年來的市政成績，接下來會透過小型座談會跟問政說明會，爭取支持。

桃園市長參選人黃世杰（右二）近日勤走基層，常利用參訪機會宣傳政見。圖／黃世杰競選辦公室提供

民進黨選戰腳步起跑早，桃園市長參選人黃世杰五月獲提名就勤走基層及拜會地方仕紳，了解地方需求，同時也在大小場合露面，把握機會宣傳政見，近日則與議員參選人合體辦座談會，展現母雞風範。

黃世杰昨受邀出席桃園電器空調影音大展，對ＡＩ智慧家電特別感興趣，直呼增長見識。他也提到，桃園會展中心在前市長鄭文燦時期動工，是中央與地方合作的重要案例，未來擔任市長將持續匯集全國量能，放大國門優勢，吸引更多世界級會展到桃園舉辦。