謝典霖指輔選力道不強 王惠美冷回

彰化縣議會議長謝典霖受訪時指出，縣長王惠美輔選國民黨參選人魏平政的「力道沒那麼強」，「不知道在顧慮什麼？」王惠美昨僅淡淡回應「謝謝關心」；魏平政則表示，仍會持續爭取「彰化一姐」王惠美支持。

彰化縣下屆縣長選舉，目前參選人分別有國民黨的魏平政、民進黨立委陳素月及退出民進黨參選的彰化市前市長邱建富，其中，陳素月的民調支持度及看好度目前最高，國民黨主席鄭麗文也評估彰化縣是艱困選區。

謝典霖前晚受訪時針對彰化縣長選情提出看法，謝典霖說，藍營在中部縣市長選舉都相對穩定，魏平政目前已提出不少很好的政見，加上綠營分裂，如果王惠美再加入輔選，魏續端出牛肉，整體仍有很大勝算。謝說，但王惠美輔選的力道卻沒那麼強，「也不知道在顧慮什麼？」

政壇指出，魏平政目前亟需打開知名度，必須在很多公共場合露臉，但縣長王惠美除表示縣政優先外，並以行政中立為由，要求所有參選人必須脫去選舉背心，這對於沒有公職身分的魏平政就很吃虧。

王惠美昨出席中小學校長交接典禮，受訪時僅淡淡地說：「謝謝關心」。

魏平政則對於謝典霖的關切表示感謝，並強調自己仍會持續爭取縣長王惠美與曾表態參選人的立委謝衣鳯、兩位前副市長洪榮章及柯呈枋等人的支持，他自己也會加倍努力，延續藍營在彰化的執政。

綠營因彰化市前市長邱建富脫黨參選，政壇密切觀察是否產生分裂危機。邱建富今天在花壇虎山巖舉辦彰化富大團結健行活動，廣邀無黨籍參選人聯合造勢。