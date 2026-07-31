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劉櫂豪宣布不參選台東縣長 吳秀華、陳瑩同表尊重

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華（左）與民進黨縣長參選人、立委陳瑩（右），針對前立委劉櫂豪宣布不參選縣長，均表示尊重其決定，並強調將持續為台東發展努力。聯合報系資料照
國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華（左）與民進黨縣長參選人、立委陳瑩（右），針對前立委劉櫂豪宣布不參選縣長，均表示尊重其決定，並強調將持續為台東發展努力。聯合報系資料照

前立委劉櫂豪今晚宣布不參選2026年台東縣長選舉，引發地方政壇關注。國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華，以及民進黨縣長參選人、立委陳瑩隨後均發表聲明，表達尊重，並將焦點放回台東未來發展。

2026九合一選舉

吳秀華表示，尊重劉櫂豪的決定，也感謝他多年來為台東的付出與努力。她認為，每一位投入公共事務的人，都有自己的選擇與人生規劃，都應予以尊重。

吳秀華指出，對她而言，現階段最重要的是持續走遍台東每一個鄉鎮，傾聽鄉親的聲音，把大家關心的事情一件一件做好。年底縣長選舉，她將以政見和行動爭取鄉親認同，相信鄉親最在意的不是政治口水，而是誰有能力帶領台東持續向前，讓鄉親生活更好。

陳瑩則表示，尊重劉櫂豪的決定，也相信這是他經過深思熟慮後所做出的選擇。她指出，劉櫂豪多年來為台東付出許多心力，值得肯定，也值得感謝。

陳瑩表示，對她而言，這不是誰輸誰贏的問題，而是台東如何變得更好。她認為，選舉終究會過去，但台東的發展不能停下來。

陳瑩強調，未來將持續傾聽每一位鄉親的聲音，不分黨派、不分族群，也誠摯歡迎所有關心台東的人共同努力，「只要是為了台東，我們都可以站在同一個方向」。

劉櫂豪宣布不投入2026年台東縣長選舉後，兩位主要參選人皆以「尊重」回應，並未針對選舉攻防發言，而是將重心放在地方建設與施政願景，也讓台東縣長選戰暫時維持理性、平和的競爭氛圍。

2026九合一選舉 台東縣選舉 劉櫂豪 陳瑩 吳秀華

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