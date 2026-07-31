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蘇巧慧邀奧運金牌林郁婷助陣 李四川喊打造大河之都

中央社／ 31日電
國民黨新北市長參選人李四川（中）。聯合報系資料照
國民黨新北市長參選人李四川（中）。聯合報系資料照

奧運金牌林郁婷今天現身民進黨新北市長參選人蘇巧慧的影片，感謝蘇巧慧為選手爭取資源，並在低潮時為她發聲。國民黨李四川則承諾持續推動河川生態復育，打造新北為大河之都。

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蘇巧慧今天在社群發布影片，台灣首位奧運拳擊金牌得主林郁婷分享與蘇巧慧相識十年的情誼。林郁婷說，蘇巧慧對體育的關心不侷限於菁英選手，更頻繁走進基層，積極為選手爭取訓練場地修繕等各項資源。

林郁婷憶及，2023年世錦賽她因性別生化檢測異常遭撤銷銅牌，經歷人生中的低潮，「當時大家看到可能都閃很遠」，但蘇巧慧不只第一時間就主動致電關心，甚至公開為她發聲，讓她非常感謝。最後她也祝福蘇巧慧順利「拿下金牌」，在各自的主場大放異彩。

蘇巧慧說，10年前她剛上任立委時認識還是學生的林郁婷，當時她向教育部體育署爭取上百萬經費，為鶯歌工商改善訓練環境，並與林郁婷及教練曾自強一路並肩作戰至今，「我們就是一起長大的夥伴」。未來她會持續爭取資源，為新北的體育選手搭建更大的舞台。

另一方面，國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往新店參加毛蟹「越堰」人工協力設施實作活動，與若施恩㤫坊、現場志工共同進行麻布袋彩繪和拼接，協力打造碧潭堰「襄蟹道」，透過人工輔助協助小毛蟹安全翻越堰體、重返上游溪流。

李四川表示，自己做了40年工程，大多在鋪路架橋，但「襄蟹道」不只是一條路，而是融合道路、生態與記憶的一條路；他承諾，將攜手各界讓新北的河川繼續發揮生命力，全力支持生態復育、親自擔任志工，讓河川生態成為新北最美麗的風景之一。

李四川說，新北市擁有淡水河、新店溪、大漢溪、基隆河4條河流，是台灣少見坐擁豐沛水岸資源的城市，河流是新北市重要城市資產，也是市民共同記憶的載體，未來將延續市長侯友宜的建設基礎，持續打造新北成為生態與生活共好的「大河之都」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧。記者曾原信／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧。記者曾原信／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 蘇巧慧 國民黨 民進黨 林郁婷

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