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劉櫂豪宣布不參選縣長 陳瑩：為了台東都可站在同一方向

中央社／ 台東縣31日電
民進黨立委、台東縣長參選人陳瑩。聯合報系資料照
民進黨立委、台東縣長參選人陳瑩。聯合報系資料照

已退出民進黨、前立委劉櫂豪今晚宣布不參選年底台東縣長選舉，他表示，會支持志同道合候選人。民進黨徵召參選人陳瑩表示，為了台東都可以站在同一個方向。

2026九合一選舉

劉櫂豪晚上在臉書貼文表示，這段時間以來，謝謝許多老朋友、新朋友與他一起分享對台東的情感與願景，也謝謝大家給他許多的鼓勵、支持與建議。

他說，很多人關心他是否參選縣長，這當中有期待也有不同的看法。在聆聽各方的意見，經審慎思考，並與家人及團隊夥伴的討論後，決定不參加2026年的縣長選舉。

劉櫂豪表示，他要向一路陪伴的好朋友誠摯的說聲抱歉，不能在這次的縣長選舉中提供大家另一個選擇的機會，但他關心鄉土並為之付諸行動的方向不會改變。

劉櫂豪說，這2年多時光，他持續走訪台東各地方，並在更生路12號設立服務處，陪伴鄉親，也聆聽了許多不同的聲音。很感謝蔡英文前總統提供他在小英基金會學習的機會，讓他對公共政策、國際局勢與兩岸關係有更一步的瞭解與學習。

他說，2026的五合一選舉，從最基層的村里長、代表，到縣議員鄉鎮市長、縣長，每一個職務都關係地方的發展。會盡他的力量關心並支持所有志同道合，堅守愛鄉土、實現台東價值的候選人。

劉櫂豪最後表示，人生難免有波折，但他相信，每一個真誠踏出的步伐都是下一步力量的累積。時局雖然多變，但大家的方向始終如一，感謝他最摯愛的台東鄉親，他的腳步會繼續前進，大家的溫暖與關心是他最大的力量。

獲悉劉櫂豪不參選後，民進黨徵召台東縣長參選人陳瑩表示，尊重劉櫂豪的決定，相信這一定是劉櫂豪經過深思熟慮後所做出的選擇。多年來，劉櫂豪為台東付出了很多心力，這一點值得肯定，也很感謝。

陳瑩說，這不是誰輸誰贏的問題，而是台東要如何更好。選舉終究會過去，但台東的發展不能停下來。接下來，她會更努力傾聽每一位鄉親的聲音，不分黨派、不分族群，也誠摯歡迎所有關心台東的人，一起為台東努力。只要是為了台東，都可以站在同一個方向。

2026九合一選舉 台東縣選舉 劉櫂豪 陳瑩 民進黨

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