結束外界揣測 劉櫂豪宣布不選2026台東縣長：努力方向始終不變

前立委劉櫂豪31日晚間透過臉書發文宣布，經過審慎思考，並與家人及團隊夥伴充分討論後，決定不投入2026年台東縣長選舉，正式結束外界近來對其是否參選的各種揣測。他也向一路支持、期待他投入選戰的支持者致歉，表示無法在這次縣長選舉中提供另一個選擇，但強調自己關心台東、投入公共事務的方向不會改變。

劉櫂豪表示，這段時間收到許多老朋友、新朋友分享對台東的情感與願景，也獲得不少鼓勵、支持與建議。面對外界對他是否參選縣長的關注，他在廣泛聆聽各界意見後，經過審慎思考，並與家人及團隊討論，最終決定不參加2026年縣長選舉。

他說，要向一路陪伴自己的好朋友誠摯說聲抱歉，無法在這次縣長選舉中提供大家另一個選擇的機會，但自己關心鄉土、為地方付諸行動的初心不會改變。

劉櫂豪回顧，過去兩年多來持續走訪台東各地，並在台東市更生路12號設立服務處，持續陪伴鄉親、傾聽地方聲音。他也提到，感謝前總統蔡英文提供在小英基金會學習的機會，讓他對公共政策、國際局勢及兩岸關係有更深入的了解與學習。

對於即將到來的2026年五合一選舉，劉櫂豪指出，無論是村里長、代表、縣議員、鄉鎮市長或縣長，每一項公職都攸關地方發展。他未來將盡自己的力量，關心並支持理念相近、堅守愛鄉土、實踐台東價值的候選人，持續為地方貢獻心力。

劉櫂豪最後表示，人生難免遭遇波折，但相信每一次真誠踏出的步伐，都將累積成前進的力量。雖然時局多變，但努力的方向始終不變，感謝台東鄉親長期以來的溫暖與支持，也強調自己的腳步不會停下，將持續為台東努力，期待與鄉親共同打造更美好的家園。

隨著劉櫂豪正式宣布不參選，2026年台東縣長選舉布局也出現新變化，原本外界期待的選戰組合隨之改變，後續各陣營如何調整選戰策略，以及支持者動向，都將成為地方政壇關注焦點。