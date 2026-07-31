侯友宜三喊「四川當市長」 呂家愷曝：蘇巧慧假面人設已讓侯反感

新北市長侯友宜昨晚與國民黨新北市長參選人李四川同台出席新北市議會國民黨團餐敘，侯友宜當場三度高喊「四川當市長」，展現交棒決心；而今日李四川、侯友宜、民進黨市長參選人蘇巧慧活動中同台。國民黨市議員呂家愷現場直擊侯、李互動熱絡，蘇巧慧不斷想接近侯，侯卻始終保持距離，可見蘇巧慧「表面尊侯、實際割侯」的假面人設，已讓侯友宜反感。

呂家愷也提到，對於侯友宜三度高喊「四川當市長」，蘇巧慧今日受訪時竟脫口而出「我和侯市長的新北市政府團隊」等語，根本是蹭侯蹭出新境界；呂家愷狠酸，蘇巧慧公然把自己「凌駕」在侯友宜之上，甚至把新北市政府團隊當成自己的下屬機關，權力欲望膨脹到令人匪夷所思。

呂家愷並舉例，三鶯線通車是新北市政府多年來克服施工艱難，一步一腳印推動的重大建設，侯友宜市長帶領市府團隊日夜奔波，努力推進工程進度，這些成果新北市民有目共睹。然而，蘇巧慧卻在交通部核准營運當天，趁著侯友宜人在國外，搶先在社群發文搶功勞，通篇文章甚至隻字未提侯友宜，彷彿這條捷運與侯友宜無關，都是蘇巧慧自己的功勞。

呂家愷痛批，蘇巧慧的父親蘇貞昌2018年與侯友宜選市長時，蘇團隊對於侯友宜極盡羞辱之能事，當時的蘇巧慧正是幫兇之一，而如今蘇巧慧為了自己要選舉頻頻「蹭侯」，結果又經常在言行當中暴露自己的傲慢，「表面尊侯，實際割侯」，如此假面人設，別說令侯市長反感，更令許多新北市民覺得噁心。