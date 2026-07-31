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影／同台出席板橋艾美酒店開幕 侯友宜盼交棒對李四川連喊加油

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今天下午與新北市長侯友宜同台出席台北板橋馥華艾美酒店開幕典禮。記者曾原信／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天下午與新北市長侯友宜同台出席台北板橋馥華艾美酒店開幕典禮。記者曾原信／攝影

新北市長參選人李四川今天下午和新北市長侯友宜共同出席台北板橋馥華艾美酒店開幕典禮，典禮期間，李四川與侯友宜並肩而坐，與馥華集團董事長陳金鐘三人彼此熱絡交談、談笑風生。民進黨新北市長參選人蘇巧慧也出席，因座位隔著陳金鐘夫妻，雙方並無互動，僅在離場時簡單致意。

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侯友宜致詞時也重申，希望市政能夠一棒接一棒，讓建設持續發展下去，隨後侯友宜搭著李四川的肩步出會場，對著李四川連喊「加油」，展現深厚情誼與信任感，更傳達市政接棒的盼望。

侯友宜指出，身為市長要鼓勵企業根留新北、投資新北，嶄新的台北板橋馥華艾美酒店，可望帶動新北在地觀光及產業進一步發展；他也提到，這幾年新北市的軌道及各項建設大步向前，未來更要進一步強化區域整合，帶動新北整體持續發展，而身為市長的責任就是要「一棒接一棒」，讓新北建設能夠傳承推動下去。

李四川表示，近期提出的「南有巨蛋城，北有科學城」等城市藍圖構想，以及「大漢溪捷運縱貫線」、「淡北快線」等軌道建設，就是在侯友宜市長的基礎上，進一步串聯區域發展、強化雙北交通。李四川強調，將秉持42年公務歷練，延續踏實做事的施政理念，全力接棒侯市長繼續推動新北各項建設，提升交通路網、打造AI高科技產業廊道，讓新北成為更宜居、更具競爭力的城市。

國民黨新北市長參選人李四川今天下午與新北市長侯友宜同台出席台北板橋馥華艾美酒店開幕典禮，2人離場時侯友宜盼交棒對李四川連聲喊加油。記者曾原信／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天下午與新北市長侯友宜同台出席台北板橋馥華艾美酒店開幕典禮，2人離場時侯友宜盼交棒對李四川連聲喊加油。記者曾原信／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天下午與新北市長侯友宜同台出席台北板橋馥華艾美酒店開幕典禮，離場時，侯友宜對李四川連聲喊加油。圖／李四川競選辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川今天下午與新北市長侯友宜同台出席台北板橋馥華艾美酒店開幕典禮，離場時，侯友宜對李四川連聲喊加油。圖／李四川競選辦公室提供

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