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出席桃園提名介紹會 鄭麗文：要團隊與團結把善良的力量發揚光大

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市黨部今天在中壢舉辦小組長訓練曁提名同志介紹會，國民黨主席鄭麗文、桃園市長張善政、桃園市議長邱奕勝及本屆提名議員參選人皆出席。記者江婉儀／攝影
桃園市黨部今天在中壢舉辦小組長訓練曁提名同志介紹會，國民黨主席鄭麗文、桃園市長張善政、桃園市議長邱奕勝及本屆提名議員參選人皆出席。記者江婉儀／攝影

桃園市黨部今天在中壢舉辦小組長訓練曁提名同志介紹會，國民黨主席鄭麗文、桃園市長張善政、桃園市議長邱奕勝及本屆提名議員參選人皆出席。鄭麗文表示，要團隊與團結，才能把善良的力量發揚光大。張善政提到「有個小小的遺憾」，如果議員能全壘打，相信4年後桃園會變得更不一樣。

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今天活動先舉行小組會議約1小時，接著，鄭麗文、張善政、邱奕勝等人一起進場，支持者熱烈歡迎，爭先想與鄭麗文等人握手打招呼。現場旗海飄揚，支持者們情緒激昂，現場高喊口號「善政領航、桃園起飛」「桃園隊、全壘打」，也高喊張善政及議員凍蒜。

張善政致詞時，先開自己玩笑，4年前，不知道哪裡來的勇氣，他接受了黨的徵召，開始這將近4年的奇幻旅程。張善政說，很多人跟他說桃園好像變得不一樣了，他要感謝議長邱奕勝，讓府會關係非常和諧，在議會從來沒有虛耗過時間，接受每一位市議員給的指教，很多正面的政策點子，轉化成真正的行動，讓市民可以受益。

談及這近4年任期，張善政坦言「我總有個小小的遺憾」，覺得市政推動速度還可以更快，加上桃園是科技城市，很多科技業都說要來桃園投資，這也是他希望市政可以推動的更快速，需要所有的議員支持，如果這次的議員夠全壘打，4年後桃園會變得更不一樣，打造一個新桃園。

鄭麗文提到，桃園是最重要的定海神針，桃園就是台灣未來的縮影，不只是台灣的門戶，產業、發展最重要的一個市中心，桃園好，台灣就好。桃園有高科技產業、傳統製造業提供大量就業機會、豐沛的觀光資源跟服務業、農業，這是一個非常完整的台灣縮影。

鄭麗文表示，國民黨過去4年不花俏、不搞噱頭、不做秀、更不會搞爛尾作亂，認真用專業來付出，每天幫市民打拚，不像民進黨，每天就只會作亂。國民黨縮寫是KMT，K是Kind，是善良；M是Mindfulness，是正念，T是Team，是團隊，剛好就是「善政」，還需要團隊跟團結，才能夠把善良的力量、正派的力量繼續延續發揚光大，代表台灣走向世界，11月28日讓議員也都能夠全壘打、大滿貫。

對於接下來的選戰策略，國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠表示，今天的活動就是起手式，接下來會舉辦小型座談會跟問政說明會，黨部跟議員都會舉辦，預計最快8月會舉辦，以政績為主，宣傳過去4年有哪些政績亮點，爭取更多鄉親支持，不走傳統藍綠對決，就是推銷這4年的市政成績。

桃園市黨部今天在中壢舉辦小組長訓練曁提名同志介紹會，國民黨主席鄭麗文、桃園市長張善政、桃園市議長邱奕勝及本屆提名議員參選人皆出席。記者江婉儀／攝影
桃園市黨部今天在中壢舉辦小組長訓練曁提名同志介紹會，國民黨主席鄭麗文、桃園市長張善政、桃園市議長邱奕勝及本屆提名議員參選人皆出席。記者江婉儀／攝影

桃園市黨部今天在中壢舉辦小組長訓練曁提名同志介紹會，國民黨主席鄭麗文、桃園市長張善政、桃園市議長邱奕勝及本屆提名議員參選人皆出席。記者江婉儀／攝影
桃園市黨部今天在中壢舉辦小組長訓練曁提名同志介紹會，國民黨主席鄭麗文、桃園市長張善政、桃園市議長邱奕勝及本屆提名議員參選人皆出席。記者江婉儀／攝影

現場旗海飄揚，支持者們情緒激昂，現場高喊口號「善政領航、桃園起飛」「桃園隊、全壘打」，也高喊張善政及議員凍蒜。記者江婉儀／攝影
現場旗海飄揚，支持者們情緒激昂，現場高喊口號「善政領航、桃園起飛」「桃園隊、全壘打」，也高喊張善政及議員凍蒜。記者江婉儀／攝影

鄭麗文 善良 團隊 2026九合一選舉

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