快訊

誰「罰站」李洋？羅廷瑋拿直播畫面還原經過 痛批綠營栽贓卸責

昨地獄今天堂！台股一日V轉狂拉3186點 分析師揪1關鍵：長線8萬點

聽新聞
0:00 / 0:00

陳見賢會見邱臣遠引聯想 徐欣瑩：有意參選者拜會陳「很正常」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
行政院卓榮泰今天下午視察新竹生物醫學園區發展現況暨第四生技大樓推動情形，立委徐欣瑩也到場了解。記者郭政芬／攝影
行政院卓榮泰今天下午視察新竹生物醫學園區發展現況暨第四生技大樓推動情形，立委徐欣瑩也到場了解。記者郭政芬／攝影

竹北市長選戰暗潮洶湧，國民黨新竹縣副縣長陳見賢日前與民眾黨竹北市長參選人邱臣遠會面，昨晚傳出陳見賢允諾替邱臣遠站台，卻不替國民黨竹北市長參選人吳旭智輔選，引發關注。對此，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天表示，陳見賢在地方服務多年，任何有意參選的人前往拜會，「都是非常正常的事情」，也強調推動藍白合作一直是雙方共識。

2026九合一選舉

行政院卓榮泰今天下午視察新竹生物醫學園區發展現況暨第四生技大樓推動情形，徐欣瑩也到場了解。會後接受媒體聯訪時回應此傳聞，徐欣瑩表示，如果只是外界傳聞，就不需要再擴大解讀。她說，新竹縣副縣長陳見賢在地方服務多年，任何有意參選的人前往拜會，「這都是非常正常的事情」。

至於外界關注藍白合作進展，徐欣瑩表示，她抱持樂觀與期待，也相信國民黨與民眾黨主席一定會建立良好的協調機制，因為推動藍白合作一直是雙方的共識。

徐欣瑩 邱臣遠 陳見賢 2026九合一選舉

延伸閱讀

邱臣遠證實拜會陳見賢 柯文哲：選舉就是爭取最多支持

不挺藍營提名人？傳陳見賢點頭替邱臣遠站台 吳旭智：有心人刻意放話

柯文哲、黃國昌竹北合體相挺 邱臣遠喊「竹北好、大新竹更好」

卓榮泰視察竹北生醫園區 前三期近飽和將建第四生技大樓

相關新聞

高雄爆光電弊案！綠議員陳明澤涉索回扣 柯志恩批：綠能變「綠金」

民進黨高雄市議員陳明澤疑涉太陽能光電場回扣案遭檢調搜索，今檢方聲請羈押，國民黨市長參選人柯志恩質疑，民進黨推動能源轉型，卻接連爆發光電開發爭議與弊案，綠能變「綠金」淪為牟利工具，她呼籲檢調盡速查辦陳明澤所有相關光電弊案，釐清案情，重建民眾對綠能政策的信任。

陳見賢會見邱臣遠引聯想 徐欣瑩：有意參選者拜會陳「很正常」

竹北市長選戰暗潮洶湧，國民黨新竹縣副縣長陳見賢日前與民眾黨竹北市長參選人邱臣遠會面，昨晚傳出陳見賢允諾替邱臣遠站台，卻不替國民黨竹北市長參選人吳旭智輔選，引發關注。對此，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天表示，陳見賢在地方服務多年，任何有意參選的人前往拜會，「都是非常正常的事情」，也強調推動藍白合作一直是雙方共識。

影／出席台北板橋馥華艾美酒店開幕 蘇巧慧：要讓板橋更升級

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席台北板橋馥華艾美酒店開幕儀式，她表示要讓板橋更升級。蘇巧慧表示，板橋就是新北市的都心，她未來的目標是要推動板橋醫療園區、泰板輕軌、浮洲都市計畫、國家兒童未來館，從醫療、教育、交通到休閒，方方面面都讓板橋更升級，讓板橋的環境更好...

蔣萬安挺萊爾校長小編 沈伯洋：牽涉政治法律層面偽造行為都該譴責

「萊爾校長製作團隊」製作人韋淳祐發布「油不得你」影片，疑似遭警方告誡，北市長蔣萬安日前重話表示，嚴正告訴賴政府，有事衝著他來，不要對小編查水表。民進黨北市長參選人沈伯洋今受訪回應，偽造總統聲音，政治上是破壞人民與政府信任，法律上更牽涉多項問題，偽造行為都該譴責。

基隆安樂區民進黨議員鬧分裂 今改提名劉韋巡遭除名黃永翔參選到底

民進黨基隆市黨部24日公布安樂區議員提名人黃永翔遭黨中央除名，已喪失提名資格，今天宣布安樂區改提名當時民調排在黃永翔後面的劉韋巡，劉表示，提名不只是榮耀，更是一份沉甸甸的責任，全力以赴。黃永翔則說，現在是黨友，並非黨員，將以無黨籍參選，爭取廣大市民的認同與支持。

北市推毒油門診看診數掛0 沈伯洋酸：如鼠類偵防師壓榨基層人力

致癌油議題持續延燒，台北市長蔣萬安今早和賴清德總統、民進黨北市長參選人沈伯洋都到中正區跑行程。沈伯洋被問及北市推出毒油門診，他酸，如同當初推的鼠類偵防師，壓榨基層人力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。