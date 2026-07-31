陳見賢會見邱臣遠引聯想 徐欣瑩：有意參選者拜會陳「很正常」

竹北市長選戰暗潮洶湧，國民黨新竹縣副縣長陳見賢日前與民眾黨竹北市長參選人邱臣遠會面，昨晚傳出陳見賢允諾替邱臣遠站台，卻不替國民黨竹北市長參選人吳旭智輔選，引發關注。對此，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天表示，陳見賢在地方服務多年，任何有意參選的人前往拜會，「都是非常正常的事情」，也強調推動藍白合作一直是雙方共識。

行政院卓榮泰今天下午視察新竹生物醫學園區發展現況暨第四生技大樓推動情形，徐欣瑩也到場了解。會後接受媒體聯訪時回應此傳聞，徐欣瑩表示，如果只是外界傳聞，就不需要再擴大解讀。她說，新竹縣副縣長陳見賢在地方服務多年，任何有意參選的人前往拜會，「這都是非常正常的事情」。

至於外界關注藍白合作進展，徐欣瑩表示，她抱持樂觀與期待，也相信國民黨與民眾黨主席一定會建立良好的協調機制，因為推動藍白合作一直是雙方的共識。