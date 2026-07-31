影／出席台北板橋馥華艾美酒店開幕 蘇巧慧：要讓板橋更升級

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席台北板橋馥華艾美酒店開幕儀式，她表示要讓板橋更升級。蘇巧慧表示，板橋就是新北市的都心，她未來的目標是要推動板橋醫療園區、泰板輕軌、浮洲都市計畫、國家兒童未來館，從醫療、教育、交通到休閒，方方面面都讓板橋更升級，讓板橋的環境更好，吸引更多國內外企業的進駐。

針對媒體詢問新北市長侯友宜昨天參加新北市議會國民黨團餐敘，侯在會中連喊3次「四川當市長」，蘇巧慧強調，她的競選方式就是來競爭誰是新時代最適合的新北市長。她說，這10年來，與侯市長的新北市政府團隊，其實一起推動許多新北市的建設，從剛通車的捷運三鶯線，樹林萬大線也正在努力中，還有金城交流道，五股、中和交流道改善工程，甚至鶯歌鳳鳴滯洪池，還有105市道改善工程，許多建設都持續在推動當中。

她表示，無論是硬體建設或者是軟體的發展，都需要方方面面繼續讓新北市衝刺，而新北市要能夠繼續前進，需要的就是一位最有活力、最有執行力的新市長。

她強調，近10年來擔任立委一直在新北市，是最適合、也最了解新北市脈動和發展的市長參選人，也是未來在新時代最能夠帶領新北市和國際城市競爭的人，會繼續努力，讓新北市不但在台灣是領頭羊，未來也在國際上發光發亮。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席台北板橋馥華艾美酒店開幕儀式，她表示要讓板橋更升級。記者王長鼎／攝影