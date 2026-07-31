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高雄爆光電弊案！綠議員陳明澤涉索回扣 柯志恩批：綠能變「綠金」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩。記者郭韋綺／翻攝
國民黨高雄市長參選人柯志恩。記者郭韋綺／翻攝

民進黨高雄市議員陳明澤疑涉太陽能光電場回扣案遭檢調搜索，今檢方聲請羈押，國民黨市長參選人柯志恩質疑，民進黨推動能源轉型，卻接連爆發光電開發爭議與弊案，綠能變「綠金」淪為牟利工具，她呼籲檢調盡速查辦陳明澤所有相關光電弊案，釐清案情，重建民眾對綠能政策的信任。

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柯志恩指出，從和山光電案涉嫌違法濫墾、破壞水土保持、美濃大峽谷案遭盜採砂石破壞國土、大樹統嶺段山坡地遭大量違法棄置廢棄物；以及田寮月世界遭前民進黨籍里長涉嫌違法棄置超過200公噸廢棄物，各種違法破壞事件與綠電弊案層出不窮。

更離譜的是，前高雄市副市長、台鹽綠能前董事長陳啟昱更涉嫌與土地開發商勾結，利用光電案場土地開發機會，掏空台鹽綠能公司4億遭到司法調查。

近年綠能爭議和弊案頻傳，民進黨長年標榜「清廉、勤政、愛鄉土」形象早已破功，執政這10年，從中央到地方，多少人涉及綠電弊案、土地開發爭議及環境破壞案，她說，綠能本應是國家能源轉型重要方向，如今卻淪為少數人牟利工具。

柯志恩批評，陳明澤主張發展綠能產業，卻因疑涉光電場回扣案遭搜索，民進黨放任綠電利益集團坐大，讓綠能變綠金，人民看到的不是永續，而是環境一次次遭到犧牲，綠電政策的傷害早已遠超過好處。

她強調，人民反對的從來不是綠能，而是披著綠能外衣的利益輸送，人民支持能源轉型，但絕不接受能源轉型淪為特定人士發財、特定派系分贓的工具。

她表示，能源轉型應兼顧環境保護、產業發展及廉能治理，不應讓山林、農地及居民生活品質成為代價，呼籲檢調加速偵辦陳明澤案及相關光電爭議，向社會說明案情，釐清外界疑慮。

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