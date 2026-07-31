聽新聞
0:00 / 0:00
蔣萬安挺萊爾校長小編 沈伯洋：牽涉政治法律層面偽造行為都該譴責
「萊爾校長製作團隊」製作人韋淳祐發布「油不得你」影片，疑似遭警方告誡，北市長蔣萬安日前重話表示，嚴正告訴賴政府，有事衝著他來，不要對小編查水表。民進黨北市長參選人沈伯洋今受訪回應，偽造總統聲音，政治上是破壞人民與政府信任，法律上更牽涉多項問題，偽造行為都該譴責。
2026九合一選舉
賴清德總統與沈伯洋今上午出席台北市中正區崁頂永義宮創廟202周年繞境活動。會後，沈伯洋受訪表示，有關於深偽最大的問題是破壞人民跟政府間的信任，如果今天三軍統帥、總統的聲音，能夠這樣被偽造且流傳的時候，那人民屆時會搞不清楚哪個是真哪個是假。
他說，在政治上來說，其實是非常破壞人民跟政府信任的行為。在法律上，到底紅線應該畫在哪裡？有沒有個資的問題、有沒有偽造文書的問題？有沒有選罷法的問題？行政機關會本於權責來做檢舉。至於最後的結論，會是法院的事情，法院會把紅線畫清楚，言論自由的界線在哪裡。
他說，不應該去鼓勵、鼓吹偽造國家元首、三軍統帥聲音的行為是沒關係，對於偽造行為還是予以譴責。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。