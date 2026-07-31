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蔣萬安挺萊爾校長小編 沈伯洋：牽涉政治法律層面偽造行為都該譴責

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨北市長參選人沈伯洋今早出席台北市中正區崁頂永義宮創廟202周年繞境活動。會後受訪。記者邱書昱／攝影
民進黨北市長參選人沈伯洋今早出席台北市中正區崁頂永義宮創廟202周年繞境活動。會後受訪。記者邱書昱／攝影

萊爾校長製作團隊」製作人韋淳祐發布「油不得你」影片，疑似遭警方告誡，北市長蔣萬安日前重話表示，嚴正告訴賴政府，有事衝著他來，不要對小編查水表。民進黨北市長參選人沈伯洋今受訪回應，偽造總統聲音，政治上是破壞人民與政府信任，法律上更牽涉多項問題，偽造行為都該譴責。

2026九合一選舉

賴清德總統與沈伯洋今上午出席台北市中正區崁頂永義宮創廟202周年繞境活動。會後，沈伯洋受訪表示，有關於深偽最大的問題是破壞人民跟政府間的信任，如果今天三軍統帥、總統的聲音，能夠這樣被偽造且流傳的時候，那人民屆時會搞不清楚哪個是真哪個是假。

他說，在政治上來說，其實是非常破壞人民跟政府信任的行為。在法律上，到底紅線應該畫在哪裡？有沒有個資的問題、有沒有偽造文書的問題？有沒有選罷法的問題？行政機關會本於權責來做檢舉。至於最後的結論，會是法院的事情，法院會把紅線畫清楚，言論自由的界線在哪裡。

他說，不應該去鼓勵、鼓吹偽造國家元首、三軍統帥聲音的行為是沒關係，對於偽造行為還是予以譴責。

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 沈伯洋 萊爾校長

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