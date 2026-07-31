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基隆安樂區民進黨議員鬧分裂 今改提名劉韋巡遭除名黃永翔參選到底

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨基隆市黨部今天宣布安樂區改提名劉韋巡。圖／劉韋巡提供
民進黨基隆市黨部今天宣布安樂區改提名劉韋巡。圖／劉韋巡提供

民進黨基隆市黨部24日公布安樂區議員提名人黃永翔遭黨中央除名，已喪失提名資格，今天宣布安樂區改提名當時民調排在黃永翔後面的劉韋巡，劉表示，提名不只是榮耀，更是一份沉甸甸的責任，全力以赴。黃永翔則說，現在是黨友，並非黨員，將以無黨籍參選，爭取廣大市民的認同與支持。

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民進黨上周指黃永翔遭民進黨中央黨部中評會決議，因其遭基隆法院判決使公務員登載不實文書罪，以紀律評議裁決條例第26條規定除名。黃永翔則批黨中央在初選結束後用匿名信「竹篙套菜刀」推翻之前他所有合規合法的黨員身份及初選勝出結果，非常遺憾、難過，將以無黨籍身分參選到底。

民進黨基隆市黨部今天說，30日召開第一次臨時執行委員會通過提名安樂區劉韋巡。

劉韋巡說，今天他致安樂區鄉親的一封信，他懷著感恩與謙卑的心，正式接受民主進步黨提名，參選安樂區議員。提名不只是榮耀，更是一份沉甸甸的責任，也是鄉親對他的期待。

劉韋巡表示，一路走來他始終沒有離開基隆，沒有離開安樂，更沒有停止服務。在議長童子瑋身邊擔任秘書的這段日子，跟著議長深入地方、傾聽民意、推動市政，也更加體會，一位真正的民意代表，不只是提出問題，更要有能力解決問題；不只是說得漂亮，更要做得踏實。

他承諾未來無論身處任何職位，都將一生秉持「清廉、勤政、愛鄉土」的信念。會用最嚴格的標準要求自己，不利用職務謀取私利，不接受任何不法利益，不讓任何人懷疑他的操守，更不辜負每一位支持我的鄉親以及黨內同志們所託付的信任。懇請鄉親支持「找得到人、會做事、有作為」的韋巡，讓安樂區更好。

黃永翔回應，他現在是黨友，並非黨員，對於民進黨基隆市黨部的決定，不便多做回應；他會爭取廣大市民的認同與支持，當選後以市民的福祉做問政考量，做好議員的角色。

安樂區民進黨目前確認提名現任議員張之豪、吳驊珈及基隆市棒球委員會主委劉韋巡。

安樂區是人口最多行政區，應選7席，長期維持藍4綠3政治版圖，國民黨提名現任秦鉦、俞叁發、鄭愷玲及謝國樑前秘書張家馨共4人；民眾黨提名前媒體人李文耀。

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