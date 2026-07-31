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北市推毒油門診看診數掛0 沈伯洋酸：如鼠類偵防師壓榨基層人力

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨北市長參選人沈伯洋（中）出席崁頂永義宮創廟202周年繞境活動。記者邱書昱／攝影
民進黨北市長參選人沈伯洋（中）出席崁頂永義宮創廟202周年繞境活動。記者邱書昱／攝影

致癌油議題持續延燒，台北市長蔣萬安今早和賴清德總統、民進黨北市長參選人沈伯洋都到中正區跑行程。沈伯洋被問及北市推出毒油門診，他酸，如同當初推的鼠類偵防師，壓榨基層人力。

2026九合一選舉

賴清德總統與沈伯洋今上午出席台北市中正區崁頂永義宮創廟202周年繞境活動。會後媒體問到，台北市長蔣萬安持續批評毒油議題，更喊話賴清德總統召開國安會議。沈伯洋回應，如果蔣萬安真的關心食安議題，應該先檢視自己對食安委員會的出席率，份內工作沒做好，卻一直操作政治語言，相信人民的眼睛是雪亮的。

此外，北市府昨推出毒油門診，但被爆首日掛號人數為零。沈伯洋說，相信有多一點的資訊窗口會是好的方向，但是醫療人員的人力非常吃緊，如果說掛號人數是零，顯然效果使用上要再檢討，就像是之前鼠患問題，叫基層衛生人員做鼠類偵防師是一樣意思。

他說，原本資訊宣導方向是正確，但卻把基層人力壓榨，這是很不尊重基層人員的方式，我們有更多方式來和大家宣導，如何正確的來使用、食用油品

2026九合一選舉 沈伯洋 蔣萬安 毒油究責 台北市選舉

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