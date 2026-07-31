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賴清德感嘆國防預算遭砍4700億「跟美國買武器都不夠」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
賴清德總統今上午出席台北市中正區崁頂永義宮創廟202周年繞境活動，他致贈「昭仁厚德」匾額。記者邱書昱／攝影
賴清德總統今上午出席台北市中正區崁頂永義宮創廟202周年繞境活動，他致贈「昭仁厚德」匾額。記者邱書昱／攝影

賴清德總統今上午出席台北市中正區崁頂永義宮創廟202周年繞境活動。賴清德在國政報告時提到，立法院當前的狀況及國防預算，立法院舉手都舉輸人，不以國家利益為前提，一砍就砍4700多億元 ，剩下1700多億，光跟美國買武器都不夠。希望不分黨派，讓國防預算順利通過；盼大家繼續支持政府。

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活動中，民進黨北市長參選人沈伯洋、民進黨秘書長徐國勇及民進黨北市黨部主委、立委吳沛憶也到場。永義公副主委黃子童說，這次總統前來贈匾對於永義宮建宮200多年來別具意義，總統更兌現了2023年參選時的承諾，勝選後以總統身份回來，「有情有義、說到做到。」

賴清德致詞時先向民眾推薦沈伯洋這位新好市長，也感謝王爺保佑，得以讓他與副總統蕭美琴順利當選，也如同王爺的保護在地、巡守每個地方、巷口、了解人民困苦艱難，也是作為首長的職責。他說，剛剛民眾祝福繼續連任，下次再過來，「想要另外有要求，下次來市長可不可以是沈市長。」

隨後，賴清德以台語向民眾國政報告，首先講的就是國家安全、國防。他說，蔡英文前總統任內顧好台灣這個土地，因為我們只有台灣這塊土地能安居樂業、生存發展，最近有提出國防特別預算，很可惜無法全數通過，「無法度啊，不願跟我們好好講。」

他說，立法院舉手都舉輸人，不以國家利益為前提，一砍就砍4700多億元 ，剩下1700多億，光跟美國買武器都不夠，而且砍掉的經費，包括無人機，但是行政院不放棄，提出國防自主無人載具特別條例，也被擋在立法院，希望不分黨派，讓國防預算順利通過。

他也說，另外持續發展經濟，經濟是最重要，如同「要顧佛祖，也要先顧肚子」俗語，蔡英文總統到他這十年來，經濟每年都在成長，蔡總統交棒到他手上後，經濟成長5.6％，贏過日本、韓國，也贏過壞鄰居。去年更高，成長到8.76％，亞洲四小龍之首，今年主計總處也預估，經濟成長9.64％。

他說，一定會拚經濟，現在進步未來也要更進步，不只是照顧大間公司，中小企業、傳統產業也要關心照顧，現在提出政策，未來預算通過，一年有250億元照顧中小企業，讓大小間企業手牽手共同為台灣經濟打拚，「大間有錢賺、小間有賺錢。」

最後，賴清德也談到當前立法院的態勢，他說，大家應該都很清楚，總是千言萬語，向大家拜託團結一起，為了台灣，守護國家安全，為了人民安全、經濟更進步，更好的照顧，請大家支持政府，讓政府好好照顧人民，實現幸福台灣的目標。

國防預算 賴清德 美國 2026九合一選舉 台北市選舉

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