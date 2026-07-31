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藍彰化縣長苦戰…被謝典霖指輔選魏平政力道不強？王惠美四字回應

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
國民黨提名魏平政（右）參選彰化縣長至今兩個月，兩人難得在本月25日凱道「反毒台」遊行同台同框。翻攝自中天新聞
國民黨提名魏平政（右）參選彰化縣長至今兩個月，兩人難得在本月25日凱道「反毒台」遊行同台同框。翻攝自中天新聞

彰化縣議會議長謝典霖昨晚接受電台專訪時，認為縣長王惠美輔選國民黨籍下屆縣長參選人魏平政的力道沒那麼強，「不知道在顧慮什麼 ？」王惠美今天上午出席中小校長交接，接受媒體採訪時，僅淡淡回應「謝謝關心」；魏平政則表示，仍會持續爭取王惠美支持。

2026九合一選舉

彰化縣下屆縣長選舉，目前參選人分別有國民黨的魏平政、民進黨立委陳素月及退出民進黨參選的彰化市前市長邱建富，其中，陳素月的民調無論支持度及看好度都最高，國民黨主席鄭麗文也評估彰化縣是艱困選區。

謝典霖昨晚接受飛碟聯播網主持人王淺秋專訪時，也針對彰化縣長選情提出看法，謝典霖表示，藍營在中部縣市長選舉都相對穩定，魏平政目前已提出不少很好的政見，加上綠營分裂，如果王惠美再加入輔選，並再端出牛肉，仍是有很大勝算，但王惠美輔選的力道卻沒那麼強，「也不知道在顧慮什麼 」？

政壇指出，魏平政目前極需打開知名度，必須在很多公共場合露臉，但縣長王惠美除表示以縣政優先外，並以行政中立為由，要求所有參選人必須脫去選舉背心，對於沒有公職身分的魏平政就很吃虧。

被謝典霖認為輔選力道不夠強，王惠美今天上午出席在彰化藝術高中舉辦的中小學校長交接典禮，媒體採訪時，僅淡淡地說：「謝謝關心」。

魏平政對於謝典霖的關切表示感謝，並強調仍會持續爭取王惠美縣長，以及曾爭取縣長提名的立委謝衣鳯、洪榮章及柯呈枋等人的支持，他自己也會加倍努力， 延續藍營在彰化的執政。

謝典霖 王惠美 彰化 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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