國民黨雲林縣長參選人張嘉郡拋AI智慧藍圖 單一平台可查詢資訊及服務

國民黨雲林縣長參選人、立委張嘉郡今天在國民黨立委葛如鈞、廖偉翔陪同下以直播方式發表「智慧城市政策白皮書」，提出「AI智慧雲林十大旗艦計畫」，宣示以人工智慧、雲端運算及大數據打造智慧治理、智慧產業、智慧服務與智慧生活，並規畫推出「雲林Super APP」、「AI城市大腦」等系統，盼讓科技真正走進縣政與民眾生活。

張嘉郡透過新聞稿表示，未來將以「雲端藍圖．智慧織網」作為雲林未來十年的智慧城市發展願景，以人民需求為核心，運用人工智慧、大數據及雲端技術，提升政府治理效率，也讓農業、醫療、公共安全及便民服務全面升級。

她提出「AI智慧雲林十大旗艦計畫」，涵蓋智慧治理、公共服務、農業發展、健康照護、公共安全及城市管理等面向，建構完整的AI智慧城市治理架構，包括AI城市大腦、AI智慧政府、雲林Super APP、AI全民防詐、AI智慧農業、智慧健康雲、AI城市感知、智慧決策儀表板、跨域數據治理及「雲端藍圖2030」等。

她表示，雲林近年在縣長張麗善主政下，已累積智慧城市發展基礎，未來將進一步透過AI整合農業、觀光、社福、防詐及各項公共服務，民眾只需透過單一平台，即可查詢政府資訊及申辦服務。

張嘉郡舉例，未來農民可透過平台查詢補助資訊，長者可掌握健康照護及福利資源，家長則能接收育兒及活動通知，民眾也能即時查詢交通、觀光及生活資訊，減少奔波及查詢時間。

她表示，也將導入AI技術提升農業防災、病蟲害預警及政策精準投放能力，同時建構智慧健康照護網絡，縮短城鄉醫療資源落差，並透過AI影像辨識及智慧感測技術，提升公共安全與城市治理效能，打造以人民需求為核心的智慧生活環境。