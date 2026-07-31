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影／參與毛蟹「越堰」人工協力設施實作 李四川：打造新北為大河之都

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
國民新北市長參選人李四川今天到新店區頂城活動中心參加毛蟹「越堰」人工協力設施實作活動，與現場志工們一同進行麻布袋彩繪和拼接，協力打造毛蟹返鄉的「襄蟹道」。記者王長鼎／攝影
國民新北市長參選人李四川今天到新店區頂城活動中心參加毛蟹「越堰」人工協力設施實作活動，與現場志工們一同進行麻布袋彩繪和拼接，協力打造毛蟹返鄉的「襄蟹道」。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天到新店參加毛蟹「越堰」人工協力設施實作活動，針對昨天侯友宜連說3次「四川當市長」，還幽默地說「講了3次，因為很重要」。李四川今表示，昨天是侯市長在議會最後一次的施政報告，晚上則是黨團聚餐，他感謝侯市長大力支持，還說在這7年多將近8年，新北市在侯市長的領導之下，不管交通、文化、觀光，所有的市政建設都蓬勃發展，但未來要再做的工作還是相當多，所以侯希望他能夠接下這一棒，強調他一定會全力以赴。

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李四川今天在黨籍市議員黃心華、陳儀君、劉哲彰及市議員參選人游皓麟等人陪同，在若施恩㤫坊執行長游進裕博士帶領下，與現場志工一同進行麻布袋彩繪和拼接，協力打造碧潭偃毛蟹返家的「襄蟹道」；李四川也特別在麻布袋上寫下「川流暢四海、蟹訊傳萬代」，並承諾未來擔任市長將攜手各界持續推動河川生態復育，讓河川成為新北最美麗的風景之一，打造新北為大河之都。

碧潭偃環境近年持續優化，毛蟹已連續多年出現越堰行為，若施恩㤫坊進一步打造專屬「襄蟹道」，透過人工輔助協助小毛蟹安全翻越堰體、重返上游溪流。李四川今前往新店區頂城活動中心，與志工共同編織「襄蟹道」，並了解毛蟹洄游現況，見證這條守護毛蟹返家的道路。

李四川表示，自己做了40年工程，大多在鋪路架橋，但今天的「襄蟹道」不只是一條路，而是融合道路、生態與記憶的一條路；他也分享兒時親水回憶，並承諾未來擔任市長，將攜手各界力量讓新北的河川繼續發揮生命力，全力支持各項生態復育工作、親自參與擔任志工，讓河川生態成為新北最美麗的風景之一。

李四川表示，新北市擁有淡水河、新店溪、大漢溪、基隆河四條河流，是台灣少見坐擁豐沛水岸資源的城市；他強調，一座大都市必有一條代表性的河流，河流是新北市重要城市資產，也是市民共同記憶的載體，未來將延續侯友宜市長的建設基礎，持續打造新北成為生態與生活共好的「大河之都」，讓河流不只是城市風景，更成為市民生活、文化與記憶的一部分。

國民新北市長參選人李四川今天到新店區頂城活動中心參加毛蟹「越堰」人工協力設施實作活動，與現場志工們一同進行麻布袋彩繪和拼接，協力打造毛蟹返鄉的「襄蟹道」。記者王長鼎／攝影
國民新北市長參選人李四川今天到新店區頂城活動中心參加毛蟹「越堰」人工協力設施實作活動，與現場志工們一同進行麻布袋彩繪和拼接，協力打造毛蟹返鄉的「襄蟹道」。記者王長鼎／攝影

國民新北市長參選人李四川今天在麻布袋上寫下「川流暢四海、蟹訊傳萬代」，並承諾未來擔任市長將攜手各界持續推動河川生態復育，打造新北為大河之都。記者王長鼎／攝影
國民新北市長參選人李四川今天在麻布袋上寫下「川流暢四海、蟹訊傳萬代」，並承諾未來擔任市長將攜手各界持續推動河川生態復育，打造新北為大河之都。記者王長鼎／攝影

國民新北市長參選人李四川今天到新店區頂城活動中心參加毛蟹「越堰」人工協力設施實作活動，與現場志工們一同進行麻布袋彩繪和拼接，協力打造毛蟹返鄉的「襄蟹道」。記者王長鼎／攝影
國民新北市長參選人李四川今天到新店區頂城活動中心參加毛蟹「越堰」人工協力設施實作活動，與現場志工們一同進行麻布袋彩繪和拼接，協力打造毛蟹返鄉的「襄蟹道」。記者王長鼎／攝影

國民新北市長參選人李四川今天在麻布袋上寫下「川流暢四海、蟹訊傳萬代」，並承諾未來擔任市長將攜手各界持續推動河川生態復育，打造新北為大河之都。記者王長鼎／攝影
國民新北市長參選人李四川今天在麻布袋上寫下「川流暢四海、蟹訊傳萬代」，並承諾未來擔任市長將攜手各界持續推動河川生態復育，打造新北為大河之都。記者王長鼎／攝影

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