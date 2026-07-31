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批蔣萬安喊倒閣拿2028入場券 莊瑞雄：嘴巴喊喊 反正都死別人

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄（左）今說，蔣萬安此舉是要把食安事件第一線責任甩鍋給中央；蔣萬安急著搶上2028政治舞台入場券，嘴巴喊一喊就提高聲量。記者張曼蘋／攝影
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄（左）今說，蔣萬安此舉是要把食安事件第一線責任甩鍋給中央；蔣萬安急著搶上2028政治舞台入場券，嘴巴喊一喊就提高聲量。記者張曼蘋／攝影

台北市長蔣萬安近日拋倒閣議題，也傳出有藍委不挺，並認為蔣「有點飄」。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今說，蔣萬安此舉是要把食安事件第一線責任甩鍋給中央；蔣萬安急著搶上2028政治舞台入場券，嘴巴喊一喊就提高聲量，最後「死都是死別人，不會死到他。」

2026九合一選舉

莊瑞雄今在議場前回應輿情，表示蔣萬安會提出倒閣，是想藉此把食安事件的一線責任甩鍋給中央，台北市有許多工廠及通路都在轄內，本就應負起第一線抽驗、預防性下架等責任。

莊瑞雄說，倒閣案問題重重，不僅國民黨內部沒共識，也沒見到跨黨討論，甚至民眾黨也認為這是在「吃豆腐」。而國民黨不分區立委第一名是立法院長韓國瑜，「這個議題有跟韓國瑜討論過？」、國民黨黨團總召傅崐萁也表示，黨團內部根本還沒討論過。

莊瑞雄認為，蔣萬安急著想躍上2028政治舞台，當然希望趕快拿到入場券；而台中市長盧秀燕身為六都市長，也希望能上2028舞台，甚至連「女媧補天」都搬出來，「也就是說，六都國民黨市長不認為自己已出頭天，其實是盧秀燕、蔣萬安都很想『站上天』。」

莊瑞雄強調，民進黨團對倒閣的立場清楚，倒閣是憲政設計下的政治責任檢驗，代表行政部門要接受人民的期中考，同時立法院所有立委也都要重新接受民意檢驗。

莊說，立法院這兩年來「做了多少壞事」，包括總預算遭退回、癱瘓憲政機關、反對軍購等，都應接受人民檢驗。而蔣萬安喊倒閣完全沒有成本，嘴巴喊一喊就提高聲量、提早站上2028政治舞台，何樂而不為？但「死都是死別人，不會死到他」，因為倒閣牽涉層面極廣，不僅涉及立委改選，也可能影響有意參選縣市首長者，還會牽動各政黨席次變化。

莊瑞雄還補充，黃國昌說他嘴巴很壞，「其實我嘴巴不是很壞，我嘴巴非常好，我講到黃國昌，我又講他身材很好，講他屁股很翹，我是幫民眾黨在設想。」

2026九合一選舉 蔣萬安 倒閣 台北市選舉 莊瑞雄

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